Vyhral politický kalkul a nie boj za správnu vec, hodnotí Heger neotvorenie schôdze o Kollárovi

Vyhral politický kalkul, nie boj za správnu vec. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol predseda strany Demokrati Eduard Heger v reakcii na neotvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu k odvolávaniu Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu.

Ako zdôraznil, v sále sedeli poslanci, ktorí sa neprezentovali ako prítomní. „Dnes vyslali jasný signál, že táto téma ich nezaujíma. Nezaujíma ich to, že desiatky tisíc žien trpí domáce násilie. Dnes bolo dôležité vyslať signál z NR SR,“ dodal Heger s tým, že v stredu bolo bez problémov možné vyskladať dostatok poslancov na to, aby mohla byť schôdza uznášaniaschopná.

Jaroslav Naď (Demokrati) vyhlásil, že politikárčenie bolo pre poslancov prednejšie ako násilie v domácnostiach, ktoré na Slovensku predstavuje vážny problém. „Poslanci sa vykašľali na ľudí, ktorí sa boja chodiť domov,“ povedal Naď a doplnil, že k tejto téme sa nevyjadroval dva týždne, no svojou účasťou na hlasovaní jasne prezentoval svoj názor.

Ako naznačil, v inej krajine by predseda parlamentu, ktorý sa priznal, že zbil ženu a urobil by to znovu, skončil vo svojej funkcii do jednej hodiny. „U nás prevláda strach v parlamente. A čo je horšie, prevláda strach v spoločnosti. Dnes ste videli ľudí, ktorí sedeli okolo nás v parlamente a báli sa stlačiť gombík,“ uzavrel Naď