Predseda parlamentu Kollár bude na mimoriadnej schôdzi čeliť odvolávaniu, povedal prečo neodstúpi sám (video)

aktualizované 4. júla, 13:49

Boris Kollár (Sme rodina) neodstúpi z postu predsedu Národnej rady SR a bude čeliť svojmu odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi o 14:00, pretože chce, aby sa všetci dozvedeli, že chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa. Povedal to v utorok na tlačovom brífingu.

Znova by chránil svoje deti

„Všetci rozprávajú iba o následku, ale nikto o príčine. Ja som v prvom rade chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa, ktoré ešte nevedelo chodiť,“ povedal.

Zdôraznil, že nepovedal, že by išiel znova fackať Barboru Richterovú, ale že by znova chránil život a zdravie svojich detí, keď budú napadnuté. „Akými prostriedkami, to by sa videlo, podľa toho, čo by sa udialo,“ dodal. Podčiarkol, že je proti násiliu na ženách a vyzval všetkých chlapov, aby prestali útočiť na ženy.

Zároveň vyzval všetky ženy aj mužov, aby prestali týrať deti, pretože o tom tu nikto podľa jeho slov nerozpráva. Keď sa hnutie Sme rodina dostane do parlamentu, prvé čo predloží, bude zákon o ochrane žien a o ochrane detí.

Ochrana detí a žien bude témou kampane

Poslankyne sa poslanci, ktoré ho chcú odvolať, sa podľa neho ani nezmienili o tom, že na Slovensku sú aj týrané deti a je tu problém so šikanou detí. Sme rodina chce preto sprísniť legislatívu s cieľom riešiť šikanu na školách a poskytnúť väčšiu ochranu týraným ženám a deťom pred násilníkom.

Kollár chce chrániť deti „aj pred niektorými nezodpovednými novinármi, ktorí svojimi senzáciechtivými článkami nepozerajú na deti.“ Chce docieliť, aby určité veci nebolo možné zverejňovať. Dodal, že ochrana detí a žien doteraz nebola témou jeho predvolebnej kampane, ale odteraz už bude.

Richterová vraj chce poškodiť strane

Incident sa stal ešte v roku 2012 v Kollárovej vile v Miami na Floride. Predseda parlamentu zdôvodňuje svoj fyzický útok na Barboru Richterovú tým, že bola v tej chvíli nepríčetná, hodila ich dieťa na veľkú vzdialenosť a on sa obával, že by to mohla zopakovať. Na otázku, prečo s ňou potom mal ďalšie dieťa, odpovedal, „lebo sa to potom už neopakovalo.“

Políciu vraj nezavolal preto, že za taký útok by Richterová dostala v Amerike aj 20 rokov a nechcel, aby jeho dieťa vyrastalo bez mamy.

„Dvanásť rokov sa tu nič nedialo, dokonca sme mali druhé dieťa a zrazu som pol roka atakovaný pani Richterovou každý deň na Facebooku,“ dodal Kollár, ktorý za tým vidí cieľ poškodiť hnutie Sme rodina vo voľbách.