Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO

V Košiciach nadránom vybucholbankomat, polícia po páchateľoch pátra. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v piatok krátko po 4:00 ráno smerovali policajné hliadky do mestskej časti Nad jazerom. „V jednej z predajní došlo k poškodeniu vchodových dverí a následne aj k poškodeniu bankomatu,“ uvádza polícia. Policajti sú stále na mieste a vykonávajú potrebné úkony. Miesto udalosti dokumentujú a všetky získané informácie preverujú.
Na ľudí polícia apeluje, aby v prípade, ak majú relevantné poznatky, kontaktovali políciu na čísle 158. „Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uzavreli policajti.