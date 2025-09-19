Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO

Policajti na mieste vykonali potrebné úkony.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
Vybuch bankomatu
Foto: www.facebook.com
V Košiciach nadránom vybucholbankomat, polícia po páchateľoch pátra. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v piatok krátko po 4:00 ráno smerovali policajné hliadky do mestskej časti Nad jazerom. „V jednej z predajní došlo k poškodeniu vchodových dverí a následne aj k poškodeniu bankomatu,“ uvádza polícia. Policajti sú stále na mieste a vykonávajú potrebné úkony. Miesto udalosti dokumentujú a všetky získané informácie preverujú.

Na ľudí polícia apeluje, aby v prípade, ak majú relevantné poznatky, kontaktovali políciu na čísle 158. „Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uzavreli policajti.

