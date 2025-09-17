Majiteľa lode spojenej s explóziou v bejrútskom prístave zadržali v Bulharsku

Majiteľa lode hľadaného v súvislosti s explóziou v prístave Bejrút v roku 2020, pri ktorej zahynulo viac ako 220 ľudí, zadržali v Bulharsku. V utorok to oznámili tamojšie úrady.
Igor Grečuškin je jedným z troch osôb hľadaných Interpolom a spojených s prepravou dusičnanu amónneho, ktorý explodoval v prístave, zranil viac ako 6 500 ľudí a zdevastoval veľké časti libanonskej metropoly.
Na letisku v Sofii
Katastrofa zo 4. augusta 2020 patrí medzi najväčšie nejadrové explózie na svete. Úrady v Bejrúte identifikovali Grečuškina, 48-ročného ruského občana s cyperským pasom, ako majiteľa lode Rhosus, ktorá prepravovala dusičnan amónny.
„Bol zadržaný na základe rozhodnutia súdu zo 7. septembra, ktoré bolo potvrdené na odvolaní, a môže byť zadržaný maximálne 40 dní,“ uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa mestského súdu v Sofii.
Výbuch v Bejrúte poškodil viac ako stotisíc dverí, armáda stále hľadá deväť ľudí
Podľa bulharského zákona majú orgány žiadajúce vydanie 40 dní na predloženie potrebných dokumentov na realizáciu vydania. Grečuškin bol zadržaný na základe červeného oznámenia Interpolu na letisku v Sofii 5. septembra po prílete z cyperského Pafosu, potvrdil bulharský súdny zdroj pre AFP.
Vraj dostal milión dolárov
Presne 4. augusta 2020 otriasla Bejrútom mohutná explózia, keď v tamojšom prístave vybuchlo 2 750 ton dusičnanu amónneho. Výbuch spôsobený pravdepodobne neďalekým požiarom pocítili v niekoľkých častiach mesta a v okruhu niekoľkých kilometrov spôsobil rozsiahle škody. Niekoľko stoviek tisíc obyvateľov prišlo v priebehu niekoľkých sekúnd o strechu nad hlavou. Mohutnú explóziu pocítili až na Cypre vzdialenom 150 kilometrov.
Obrovskej obilnej sýpke v bejrútskom prístave hrozí zrútenie
Dusičnan amónny, vysoko výbušný materiál používaný v hnojivách, sa v Libanone ani nemal nachádzať. Loď Rhosus vyplávala z gruzínskeho čiernomorského prístavu Batumi a pôvodne smerovala do prístavu Beira v africkom Mozambiku, ale po príchode do Libanonu čelila technickým problémom a bola zadržaná po tom, čo libanonská spoločnosť podala žalobu proti jej majiteľovi.
V bejrútskom prístave vyložili dusičnan amónny a uskladnili ho v zanedbanom sklade v prístave, ktorý mal praskliny na stenách. Loď Rhosus sa potopila v prístave Bejrút v roku 2018. Podľa kapitána lode bol Grečuškinovi vyplatený milión dolárov za prepravu nebezpečného nákladu z Gruzínska do Mozambiku.