Majiteľa lode spojenej s explóziou v bejrútskom prístave zadržali v Bulharsku

Igor Grečuškin je jedným z troch hľadaných osôb v súvislosti s výbuchom, ktorý si vyžiadal viac ako 220 obetí.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Výbuch v Bejrúte, Libanon
Ľudia odnášajú obeť mohutného výbuchu v hlavnom meste Libanonu - Bejrúte. Foto: archívne, SITA/AP
Libanon Iné správy Iné správy z lokality Libanon

Majiteľa lode hľadaného v súvislosti s explóziou v prístave Bejrút v roku 2020, pri ktorej zahynulo viac ako 220 ľudí, zadržali v Bulharsku. V utorok to oznámili tamojšie úrady.

Igor Grečuškin je jedným z troch osôb hľadaných Interpolom a spojených s prepravou dusičnanu amónneho, ktorý explodoval v prístave, zranil viac ako 6 500 ľudí a zdevastoval veľké časti libanonskej metropoly.

Na letisku v Sofii

Katastrofa zo 4. augusta 2020 patrí medzi najväčšie nejadrové explózie na svete. Úrady v Bejrúte identifikovali Grečuškina, 48-ročného ruského občana s cyperským pasom, ako majiteľa lode Rhosus, ktorá prepravovala dusičnan amónny.

„Bol zadržaný na základe rozhodnutia súdu zo 7. septembra, ktoré bolo potvrdené na odvolaní, a môže byť zadržaný maximálne 40 dní,“ uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa mestského súdu v Sofii.

Podľa bulharského zákona majú orgány žiadajúce vydanie 40 dní na predloženie potrebných dokumentov na realizáciu vydania. Grečuškin bol zadržaný na základe červeného oznámenia Interpolu na letisku v Sofii 5. septembra po prílete z cyperského Pafosu, potvrdil bulharský súdny zdroj pre AFP.

Vraj dostal milión dolárov

Presne 4. augusta 2020 otriasla Bejrútom mohutná explózia, keď v tamojšom prístave vybuchlo 2 750 ton dusičnanu amónneho. Výbuch spôsobený pravdepodobne neďalekým požiarom pocítili v niekoľkých častiach mesta a v okruhu niekoľkých kilometrov spôsobil rozsiahle škody. Niekoľko stoviek tisíc obyvateľov prišlo v priebehu niekoľkých sekúnd o strechu nad hlavou. Mohutnú explóziu pocítili až na Cypre vzdialenom 150 kilometrov.

Dusičnan amónny, vysoko výbušný materiál používaný v hnojivách, sa v Libanone ani nemal nachádzať. Loď Rhosus vyplávala z gruzínskeho čiernomorského prístavu Batumi a pôvodne smerovala do prístavu Beira v africkom Mozambiku, ale po príchode do Libanonu čelila technickým problémom a bola zadržaná po tom, čo libanonská spoločnosť podala žalobu proti jej majiteľovi.

V bejrútskom prístave vyložili dusičnan amónny a uskladnili ho v zanedbanom sklade v prístave, ktorý mal praskliny na stenách. Loď Rhosus sa potopila v prístave Bejrút v roku 2018. Podľa kapitána lode bol Grečuškinovi vyplatený milión dolárov za prepravu nebezpečného nákladu z Gruzínska do Mozambiku.

Fotogaléria k článku:

Výbuch v Bejrúte, Libanon
Výbuch v Bejrúte, Libanon
Výbuch v Bejrúte, Libanon
56 fotografií v galérii
Výbuch v Bejrúte, Libanon
Okruhy tém: Výbuch v Bejrúte
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk