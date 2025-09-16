Niekoľko ruských vojakov bolo zabitých a ďalší utrpeli zranenia pri útoku ukrajinského vojenského spravodajstva vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe. Tvrdí to zdroj z vojenského spravodajstva Ukrajiny, ktorý cituje web Ukrajinská pravda.
V utorok ráno podľa zdroja nastal výbuch na parkovisku 155. samostatnej gardovej brigády ruskej námornej pechoty. Krátko potom nasledovala ďalšia explózia. Ruská 155. brigáda sa stala známou mimoriadnou brutalitou voči ukrajinskému civilnému obyvateľstvu a popravami ukrajinských vojnových zajatcov.
Podľa ruských telegramových kanálov na miesto výbuchov prišlo množstvo vozidiel, príslušníkov bezpečnostných zložiek a vrtuľník. Oblasť uzavreli a kontrolujú všetky vozidlá. Očití svedkovia uviedli, že na mieste bolo viacero sanitiek. Výbuchy oficiálne pripísali „incidentu s plynovým zariadením“.