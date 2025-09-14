Výbuch na železnici v Rusku zabil dvoch príslušníkov Národnej gardy

Dvaja príslušníci ruskej Národnej gardy prišli o život, keď na železničnej trati v Oriolskej oblasti v západnom Rusku v sobotu explodovalo výbušné zariadenie. Uviedol to gubernátor oblasti. Dodal, že incident sa stal počas kontroly trate.
„Žiaľ, dvaja ľudia boli zabití a jeden je zranený,“ napísal gubernátor Andrej Klyčkov na sieti Telegram. Totožnosť obetí nezverejnil, ale podľa gubernátora susednej Kurskej oblasti išlo o dôstojníkov ruskej Národnej gardy.
Ruskú železničnú sieť opakovane postihujú vykoľajenia, výbuchy a požiare, ktoré úrady pripisujú ukrajinskej sabotáži. Kyjev sa zvyčajne k zodpovednosti neprihlasuje, ale často takéto útoky víta s argumentom, že Rusko využíva svoju železničnú sieť na prepravu vojakov a paliva pre svoje sily bojujúce na Ukrajine.
Sobotňajší výbuch v južnom Rusku oneskoril najmenej desať vlakov, uviedla ruská železničná služba.