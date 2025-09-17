Netanjahu tvrdí, že Katar financuje Hamas a útok bol „opodstatnený“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že minulotýždňový útok na predstaviteľov Hamasu v Katare bol „oprávnený“ vzhľadom na väzby tejto krajiny na militantnú skupinu.
„Katar je prepojený s Hamasom, posilňuje Hamas, poskytuje mu útočisko, financuje Hamas… Má silné páky, ktoré mohol použiť, ale rozhodol sa tak nespraviť,“ povedal Netanjahu na tlačovej konferencii. „Preto naše opatrenie bolo úplne oprávnené.“
Šesť obetí
Tento bezprecedentný útok na stretnutie Hamasu v Dauhe bol prvým izraelským útokom na Katar – spojenca USA. Výbuch si vyžiadal šesť obetí, ale žiadna z nich však nepatrila k popredným predstaviteľom Hamasu, ktorých Izrael chcel zasiahnuť.
Mesto Gaza sa opäť stalo terčom masívneho izraelského bombardovania
V reakcii na útok zvolal Katar mimoriadny samit Ligy arabských štátov a Organizácie islamskej spolupráce, ktorý v pondelok spojil takmer 60 krajín vyzývajúcich na dôrazné opatrenia proti Izraelu.
Katar nemá diplomatické vzťahy s Izraelom a dlhodobo hostí lídrov palestínskej militantnej skupiny, ktorej útok zo 7. októbra 2023 spustil vojnu v Pásme Gazy. Katar zohráva kľúčovú úlohu v sprostredkovaní rokovaní o prímerí a prepustení 251 izraelských rukojemníkov zajatých počas útoku.
Politický hon na čarodejnice?
V rokoch 2018 až 2023 Katar posielal milióny dolárov mesačne ako finančnú pomoc do Pásma Gazy pod kontrolou Hamasu, s vtedajším vedomím a schválením kabinetu Netanjahua. Tento rok izraelské médiá informovali o vyšetrovaní dvoch Netanjahuových poradcov pre údajné prijímanie platieb z Kataru, čo vyvolalo škandál nazvaný „Qatargate“ a otázky o možnom vplyve Kataru na izraelský kabinet.
Izrael podnikol útok proti predstaviteľom Hamasu v Katare
Netanjahu, ktorý bol v marci predvolaný na výsluch v tejto veci, označil vyšetrovanie za „politický hon na čarodejnice“.