Taraba kritizuje vyjadrenia Drličku na adresu Šimkovičovej, prirovnanie ministerky ku gestapu považuje za neprijateľné (video)

Som prekvapený slovníkom odvolaného riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku, ktorý prirovnal ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú ku gestapu. Myslím si, že toto už je za čiarou. Uviedol na sociálnej sieti podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

SNS ministerku kultúry meniť nebude

„Tiež evidujem, že Ninu Polákovú, ktorá bola na čele baletu, obviňuje Drlička z nejakých šikanóznych sklonov. A preto sa pýtam, kto je Drlička, aby osobu so štátnym vyznamenaním od prezidentky Zuzany Čaputovej takto dehonestoval vo verejnom priestore. Mne sa to absolútne nezdá vhodné,“ povedal Taraba.

Dodal, že zatiaľ mu nikto nevysvetlil, prečo je zárukou kultúrnej tvorby či Drlička je, alebo nie je na čele SND. Taraba konštatoval, že v celej veci vidí dávno spolitizovanú kultúrnu obec.

„Stále vnímam tie isté tváre umelcov, cez volebné spoty Progresívneho Slovenska (PS). Preto vôbec neočakávam, že tí ľudia budú na strane ministerky Šimkovičovej. SNS by mala tiež jasne vyslať signál, že ministerku meniť nebude,“ uviedol šéf envirorezortu. Podľa Tarabu má každý občan v tomto štáte právo na demonštrácie a každý má právo vyjadrovať svoj nesúhlas.

Drlička prekročil hranice

„Pani ministerka Šimkovičová sa musí obhajovať, veď je to samozrejmé. Právo na odvolávanie je právo parlamentu. Takže očividne si tým bude musieť prejsť. Ja osobne, by som vždy toto odvolávanie využil na úžasnú príležitosť komunikovať všetky veci, ktoré v rezorte človek odhalil a našiel. Takže ja to považujem za obrovskú príležitosť pre ňu marketingovo si komunikovať čo potrebuje,“ konštatoval Taraba.

Na záver zopakoval, že kroky Drličku od momentu kedy ju prirovnal ku gestapu, považuje za niečo, čo prekročilo hranice.

„Drlička hovorí, že nikto s morálnou integritou pod ňou nevie pracovať. Tak ja sa pýtam, prečo pod ňou pracoval osem mesiacov? Keď teraz pod ňou nemôže nikto s morálnou integritou robiť, tak on vlastne bojuje za to, že bol odvolaný,“ uzavrel Taraba.