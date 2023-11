Zbohom WhatsApp? Odborníčka vraví, že byť neustále online vytvára úzkosť a SMS môžu byť riešením

Populárna aplikácia WhatsApp môže u ľudí vyvolávať úzkosť. Ako referuje web britského denníka Daily Mail, tvrdí to odborníčka na zoznamovanie Clarissa Bloom.

Osoby dostáva do úzkych

Tá uviedla, že aplikácia Marka Zuckerberga je príliš „invazívna“ a pre osoby, ktoré dostáva do úzkych jej časté používanie, by mohlo byť vhodnejším riešením používanie SMS.

WhatsApp môže vyvolávať spomenuté nežiaduce stavy predovšetkým u tých, ktorí si s niekým často píšu, trebárs aj v skupinových chatoch, kde sa do komunikácie zapája viac ľudí naraz. Bloom tvrdí, že takéto situácie vyvolávajú potrebu neustále kontrolovať telefón a držať krok s frekvenciou správ.

Vraví, že to sama zažila a bolo to pre ňu stresujúce. „Aj keď to boli vždy pekné správy od priateľov či rodiny, vyvolávalo to vo mne úzkosť, pretože som cítila potrebu okamžite reagovať,“ povedala Bloom.

Aplikáciu odinštalovala

Dodala, že takéto fungovanie by mohlo narušiť jej biorytmus. Niekedy vraj správy ani neotvárala, ale iba na dotykovom displeji potiahla prstom smerom nadol a pozrela si správu, aby ostatní nevideli, že si ju prečítala.

Tvrdí, že nakoniec odinštalovala WhatsApp a vrátila sa k SMS správam, aj keď to má nevýhody, keď napríklad dlhšie čaká na odpoveď.

Napriek tomu sa jej to zdá lepšie, pretože vraví, že pri WhatsAppe mala pocit, akoby bola permanentne „online“ a ľudia sa niekedy takmer urazili, že jej odpoveď trvala príliš dlho.

Upozornenia na telefóne

Iná používateľka Pearl Kasirye súhlasila s Bloom, no poukázala tiež na to, že WhatsApp ponúka možnosti, ako nebyť pod permanentným stresom.

Používatelia si napríklad môžu stlmiť upozornenia na svojom telefóne, v rámci samotnej aplikácie a môžu vypnúť „potvrdenia o prečítaní“, ktoré používateľovi oznámia, či bola ich správa zobrazená.

„Všimla som si, že ľudia mi píšu menej často a len mi volajú. Moja myseľ je určite uvoľnenejšia, necítim potrebu okamžite reagovať a to ma tiež prinútilo nepozerať sa v pracovnom čase na telefón, čo výrazne zvýšilo moju koncentráciu a produktivitu,“ skonštatovala Kasirye.