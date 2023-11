Slovensko za zvyškom sveta zaostáva viac než desať rokov, podľa Kmeca musíme v digitalizácii zabrať

Digitalizácia je veľký problém Slovenska, podľa rôznych prepočtov za moderným svetom zaostávame desať a viac rokov.

Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD) tvrdí, že v tejto oblasti je potrebné veľmi zabrať. Netýka sa to podľa neho len verejnej správy, ale aj všetkých sektorov Slovenska.

Problémom je vysokorýchlostný internet

„Nebol v rámci plánu obnovy zavedený celoslovenský pohľad, čo v digitalizácii potrebujeme. Slovensko trpí predovšetkým na nedostatok zavedenia vysokorýchlostného internetu do rôznych častí,“ povedal vicepremiér v utorok počas druhého dňa konferencie o informačných technológiách a inováciách Jesenná ITAPA 2023.

Problémy s vysokorýchlostným internetom sú podľa Kmeca najmä tam, kde súkromný sektor nemá o to záujem, pretože návratnosť je dlhodobá alebo stratová.

„Tam by mal štát vstúpiť, neurobili sme dostatočné kroky. Ide hlavne o princíp poslednej míle, kde štát by mal zafinancovať zavádzanie vysokorýchlostného internetu do domácností,“ uviedol.

Budovanie digitalizácie

Myslí si, že je zbytočné hovoriť o digitalizovaných službách, pokiaľ všetci občania Slovenska nemajú vo svojich domácnostiach vysokorýchlostný internet a slabo príjmové domácnosti nemajú dotované mesačné splátky internetu.

„Musíme začať budovať digitalizáciu, digitálnu ekonomiku a spoločnosť zospodu smerom nahor, pretože riešenia zvrchu budú nedostatočné, pokiaľ občan nebude mať schopnosť prijímať tieto digitálne riešenia,“ dodal Kmec.

Viac ako 500 miliónov na Digitálne Slovensko

Slovensko má v rámci plánu obnovy po úprave k dispozícii celkovo 6,4 mld. eur, z toho na efektívnu verejnú správu a digitalizáciu cez 1 mld. eur. Z tejto sumy je na Digitálne Slovensko, zahrňujúce štát v mobile, kybernetickú bezpečnosť, rýchly internet pre každého a digitálnu ekonomiku, určených 561 mil. eur.

Na vedu, výskum, inovácie, vrátane efektívnejšieho riadenia a posilnenia financovania výskumu, vývoja, inovácií a digitálnej ekonomiky, ako aj lákanie a udržanie talentov by malo ísť ďalších 670 mil. eur.