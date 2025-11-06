Výzvy v oblasti biotechnológií a automatizácie zaznamenali vysoký dopyt, úrad sa rozhodol navýšiť zdroje

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku obdržal viac ako tristo projektových návrhov.
Viac ako tristo projektových zámerov v celkovej hodnote prevyšujúcej 800 miliónov eur obdržal Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPVL) v súvislosti s dvoma výzvami v oblastiach biotechnológií a robotiky/automatizácie.

Navýšenie zdrojov

Ako vo štvrtok informoval, obe tieto oblasti patria medzi domény Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky (RIS3 SK 2021+). Vzhľadom na vysoký dopyt podnikateľského sektora v oboch výzvach a na výsledky hodnotiaceho procesu sa úrad rozhodol navýšiť pôvodne alokované zdroje zo 180 miliónov eur na takmer 230 miliónov eur.

Spustený systém dotácií je určený na podporu podnikateľských subjektov pri iniciovaní a realizácii inovatívnych projektov v oblasti výskumu a vývoja. Cieľom tejto iniciatívy je podpora podnikateľských subjektov, ktoré sa venujú experimentálnemu vývoju a priemyselnému výskumu na vyššej úrovni pripravenosti projektov.

Noví inovátori

Súčasne podporou takýchto firiem sledujeme aj zvyšovanie súkromných výdavkov na vedu, výskum a inovácie, čo je jedným z kľúčových cieľov Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030,“ uviedli z úradu. Navýšenie pôvodne alokovaných prostriedkov umožní podľa úradu kladne vyhovieť väčšiemu počtu podaných žiadostí. Úspešné firmy budú realizovať svoje projekty až do roku 2027.

Som rád, že medzi žiadateľmi, ktorí uspeli, sú nielen spoločnosti dlhodobo aktívne vo výskume a vývoji v oblasti robotiky aj biotechnológií, o čom svedčia aj granty udelené inými inštitúciami, vrátane medzinárodných, ale aj firmy, ktoré by som označil za nových inovátorov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.

