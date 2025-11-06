Výzvy v oblasti biotechnológií a automatizácie zaznamenali vysoký dopyt, úrad sa rozhodol navýšiť zdroje

Viac ako tristo projektových zámerov v celkovej hodnote prevyšujúcej 800 miliónov eur obdržal Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPVL) v súvislosti s dvoma výzvami v oblastiach biotechnológií a robotiky/automatizácie.
Navýšenie zdrojov
Ako vo štvrtok informoval, obe tieto oblasti patria medzi domény Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky (RIS3 SK 2021+). Vzhľadom na vysoký dopyt podnikateľského sektora v oboch výzvach a na výsledky hodnotiaceho procesu sa úrad rozhodol navýšiť pôvodne alokované zdroje zo 180 miliónov eur na takmer 230 miliónov eur.
Generálni riaditelia sa aj naďalej sústreďujú na AI a rozvoj talentov, nebránia im ani ekonomické výzvy
Spustený systém dotácií je určený na podporu podnikateľských subjektov pri iniciovaní a realizácii inovatívnych projektov v oblasti výskumu a vývoja. Cieľom tejto iniciatívy je podpora podnikateľských subjektov, ktoré sa venujú experimentálnemu vývoju a priemyselnému výskumu na vyššej úrovni pripravenosti projektov.
Noví inovátori
„Súčasne podporou takýchto firiem sledujeme aj zvyšovanie súkromných výdavkov na vedu, výskum a inovácie, čo je jedným z kľúčových cieľov Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030,“ uviedli z úradu. Navýšenie pôvodne alokovaných prostriedkov umožní podľa úradu kladne vyhovieť väčšiemu počtu podaných žiadostí. Úspešné firmy budú realizovať svoje projekty až do roku 2027.
Slovákov očarila humanoidka Sophia. Najväčší festival inovácií a nových technológií SlovakiaTech prilákal tento rok do Košíc takmer päťtisíc návštevníkov
„Som rád, že medzi žiadateľmi, ktorí uspeli, sú nielen spoločnosti dlhodobo aktívne vo výskume a vývoji v oblasti robotiky aj biotechnológií, o čom svedčia aj granty udelené inými inštitúciami, vrátane medzinárodných, ale aj firmy, ktoré by som označil za nových inovátorov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.