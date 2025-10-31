Ministerstvo investícií zverejnilo otázky a odpovede o IT projektoch, chce tak vysvetliť svoje kroky - VIDEO, FOTO

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sprístupnilo verejnosti prehľad najčastejších otázok a odpovedí k pripravovaným IT projektom a modernizácii portálu slovensko.sk.
Ako rezort informoval, cieľom je transparentne informovať o krokoch ministerstva pri digitalizácii verejnej správy, vysvetliť aktuálne rozhodnutia a poskytnúť fakty o pripravovaných zmenách, ktoré majú zvýšiť efektívnosť a dôveryhodnosť štátnych IT projektov.
„Cieľom našich krokov je zabezpečiť, aby sa informatizácia štátu rozvíjala transparentne. Preto sme dnes spustili sekciu otázok a odpovedí na našom webe a zriadili e-mailovú adresu otazky@mirri.gov.sk, na ktorú sa môže obrátiť každý občan Slovenskej republiky, ak potrebuje informácie,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radoslav Štefánek.
Objasnenie dôvodov pozastavenia IT projektov
Zverejnené otázky a odpovede na adrese mirri.gov.sk/otazkyit podľa neho objasňujú napríklad dôvody dočasného pozastavenia niektorých IT projektov, podrobnosti o priebehu verejného obstarávania a kroky, ktoré MIRRI SR prijíma nad rámec zákona, aby boli všetky postupy preverené nezávislými kontrolnými inštitúciami, konkrétne Úradom pre verejné obstarávanie, Útvarom hodnoty za peniaze či Najvyšším kontrolným úradom.
MIRRI pozastavuje projekty modernizácie digitálnych služieb štátu, chce predísť skresleným informáciám v médiách
Podstránka zároveň podľa Štefáneka približuje plánované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a používateľského komfortu portálu slovensko.sk, ktorý má po modernizácii priniesť občanom jednoduchšie a rýchlejšie elektronické služby, vrátane plnohodnotného využívania v mobilných zariadeniach a prihlásenia bez potreby občianskeho preukazu.
Vážny stav Ústredného portálu verejnej správy
Ministerstvo v tejto súvislosti opakovane upozorňuje, že stav Ústredného portálu verejnej správy je vážny, konkrétne v tomto roku bol už podľa rezortu zaznamenaný 32. výpadok služby. Aj preto pripravuje sériu opatrení a pracovných stretnutí so zástupcami IT sektora, ktoré majú urýchliť nájdenie riešení pre jeho obnovu a modernizáciu.
Migaľovo ministerstvo čelí trestnému oznámeniu. Zastavme korupciu tvrdí, že zákazka za milióny porušila zákon
Štefánek zároveň informoval, že v utorok 4. novembra sa pod záštitou ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa uskutoční spoločné pracovné stretnutie zástupcov MIRRI SR, IT sektora a ďalších relevantných inštitúcií. Jeho cieľom je nájsť riešenia ďalšieho postupu pri modernizácii portálu slovensko.sk tak, aby Slovensko efektívne využilo prostriedky Európskej únie.
Potreba dialógu a odbornej diskusie
Spoluprácu so štátom podľa ministerstva ocenil aj prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS)Emil Fitoš, ktorý zdôraznil potrebu dialógu a odbornej diskusie.
Portál Slovensko.sk prejde modernizáciou, Migaľ varuje pred štátnym kolapsom IT – VIDEO
„Sme si plne vedomí, že do Ústredného portálu verejnej správy treba investovať značné zdroje. Jeho stav je havarijný, ide o systém, ktorého návrh vznikol ešte v rokoch 2007–2008. Zásadná porucha portálu by mohla mať vážny dopad na fungovanie celej ekonomiky. Mimoriadne oceňujeme, že ministerstvo umožní stretnutie, kde si môžeme vyjasniť ďalší postup. Na modernizáciu Ústredného portálu verejnej správy bude potrebné širšie portfólio metód, než len Dynamický nákupný systém, ktorý nepovažujeme za vhodný pre každé z obstarávaní,“ zdôraznil Fitoš.
MIRRI zdôrazňuje, že týmto spôsobom chce posilniť dialóg s verejnosťou aj odborníkmi a dáva priestor na konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá pomáha zlepšovať digitálne služby štátu a zvyšovať ich prístupnosť pre všetkých občanov.