Slovensko.Digital kritizuje ministerstvo za pozastavenie projektov modernizácie služieb štátu, poukazuje na sériu pochybení

Slovensko.Digital vyjadrilo zásadné výhrady voči krokom ministerstva informatizácie (MIRRI) a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) týkajúcim sa pozastavenia projektov modernizácie elektronických služieb štátu, vrátane rozvoja portálu slovensko.sk. Organizácia považuje tento krok za potvrdenie dlhodobých upozornení, že projekty sú pripravované netransparentne, nezákonne a nekoncepčne.
Podľa stanoviska MIRRI nie je jasné, ktoré konkrétne projekty sú pozastavené a v akom rozsahu, či ide o úplné zastavenie aktivít alebo len o dočasné pozastavenie niektorých obstarávaní.
Slovensko.Digital však poukazuje na sériu porušení zo strany ministerstva, ako obchádzanie interných hodnotení, nevyužívanie odborných komisií, vynechanie povinných krokov v zverejňovaní dokumentov a verejnom pripomienkovaní, nerozprava so strategickými pracovnými skupinami, delenie veľkých projektov na menšie celky s cieľom vyhnúť sa hodnoteniu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), a spustenie obstarávania v rozpore s platnou legislatívou.
Dôsledok nekonformných postupov
Slovensko.Digital tvrdí, že pozastavenie samotné je dôsledkom týchto nekonformných postupov. Ak by MIRRI postupovalo štandardne a transparentne, podľa organizácie by príslušné orgány ako ÚHP, Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) či Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nemali žiadne zásadné námietky.
Ďalej upozorňuje na škody už spôsobené nevhodným riadením projektov, medzi ktoré patrí oneskorenie pôvodného plánu náhrady portálu slovensko.sk, riziko nevyplatenia prostriedkov z plánu obnovy Európskej únie vzhľadom na nesplnenie míľnikov v komponent 17, finančná strata z neefektívne vynakladaného času úradníkov a konzultantov, ako aj odchod kvalifikovaných odborníkov z projektov.
Výzva na sprístupnenie projektových dokumentov
Organizácia sa dôrazne ohradzuje proti tvrdeniam MIRRI o tom, že existuje jediná správna cesta riešenia modernizácie, pretože takýto prístup znemožňuje odbornú diskusiu a zvažovanie alternatív. Podčiarkuje, že argument o čerpaní eurofondov musí byť sprevádzaný princípom hodnoty za peniaze, no zákonom požadované dokumenty pre posúdenie návratnosti projektov neboli doposiaľ zverejnené.
Slovensko.Digital vyzýva MIRRI, aby okamžite sprístupnilo všetky projektové dokumenty, presne definovalo, ktoré projekty sú pozastavené, a obnovilo riadne hodnotiace procesy v súlade s metodikou riadenia projektov a odporúčaniami ÚHP. Zároveň organizácia deklaruje pripravenosť na otvorený a odborný dialóg s expertmi MIRRI a NASES s cieľom zlepšiť kvalitu a dôveryhodnosť modernizácie digitálnych služieb štátu.
Súčasťou modernizácie je aj portál slovensko.sk
Podstatnou časťou plánovanej modernizácie je portál slovensko.sk, ktorý má významnú úlohu v elektronickej komunikácii štátu s občanmi a podnikmi. Komponent 17 plánu obnovy, v rámci ktorého prebieha táto modernizácia, je financovaný aj z fondov Európskej únie v hodnote presahujúcej pol miliardy eur. Preto je transparentnosť a zákonnosť projektov kľúčová pre ich úspešnú realizáciu a udržanie dôvery verejnosti v efektívne využívanie prostriedkov.
Slovensko.Digital už pred medializáciou týchto problémov adresovalo MIRRI množstvo otázok, avšak odpovede zatiaľ neprišli, čo ešte viac prehlbuje neistotu okolo prípravy a realizácie projektov modernizácie elektronických služieb štátu.