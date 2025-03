Umelá inteligencia ovplyvňuje rozhodovanie, takmer polovica topmanažérov jej dôveruje viac ako sebe

Generatívna umelá inteligencia čoraz viac ovplyvňuje strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu. Nový prieskum spoločnosti SAP ukázal, že 44 percent členov najvyššieho vedenia firiem by zmenilo svoje pôvodné rozhodnutie, ak by dostali odporúčanie od umelej inteligencie (AI). Ďalších 38 percent respondentov by jej dôverovalo natoľko, že by jej prenechali rozhodovanie.

Schopnosti AI

Výsledky prieskumu tiež ukazujú, že tri štvrtiny vrcholových manažérov dôverujú skôr odporúčaniam umelej inteligencie ako odporúčaniam kolegov alebo priateľov. Celkovo 55 percent respondentov uviedlo, že pracujú vo firmách, kde AI už pravidelne nahrádza alebo obchádza tradičné metódy rozhodovania.

Táto prax prevláda najmä v spoločnostiach s ročnými tržbami viac ako päť miliárd dolárov (vyše 4,5 miliardy eur). Generatívnu umelú inteligenciu každý deň používa takmer polovica manažérov, pričom každý siedmy s ňou pracuje niekoľkokrát denne.

„Umelá inteligencia mení spôsob, akým sa rozhodujú vrcholoví manažéri. Čoraz viac oceňujú schopnosť AI rýchlo analyzovať veľké dáta a odhaľovať spojenia, ktoré by ľudia mohli prehliadnuť,“ hovorí Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

AI prináša aj viaceré osobné benefity

Podľa prieskumu manažéri najviac dôverujú AI oblastiach ako sú analýzy dát a odporúčania vhodných postupov, čo potvrdilo 52 percent respondentov. Takmer polovica sa tiež spolieha na schopnosť umelej inteligencie včas identifikovať potenciálne riziká a navrhnúť alternatívne postupy. Manažéri tiež využívajú AI pri vývoji produktov, plánovaní rozpočtov a pri prieskume trhu. Každú z týchto aktivít uviedli štyria z desiatich opýtaných.

Výhody AI však nesúvisia len s prácou, ale ponúka aj viaceré osobné benefity. Celkovo 39 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že umelá inteligencia im pomáha lepšie skĺbiť pracovný a súkromný život. Lepšiu duševnú pohodu vďaka AI dosahuje 38 percent oslovených manažérov a takmer každý tretí respondent uviedol pokles stresu.

Pre 85 percent manažérov je hlavnou výhodou AI úspora času. Viac ako dve tretiny sa zároveň domnievajú, že ich spoločnosti by mohli profitovať z intenzívnejšieho využívania umelej inteligencie TOP manažmentom firmy.