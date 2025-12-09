Telekomunikačné služby budú plne prístupné pre zdravotne znevýhodnených, regulačný úrad vydal vyhlášku

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal Vyhlášku č. 345/2025 Z.z., ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2026. Táto legislatíva ukladá telekomunikačným operátorom povinnosť zabezpečiť plnú a rovnakú účasť osôb so zdravotným postihnutím pri využívaní elektronických komunikačných služieb. Informoval o tom úrad na svojej webovej stránke.
Posilnenie nezávislého života
Vyhláška obsahuje požiadavky na prístupnosť koncových zariadení, podporných služieb a zavádza špecifické kritériá pre tiesňovú komunikáciu. Cieľom je podstatne posilniť nezávislý život občanov so zdravotným znevýhodnením a umožniť im rovnaký prístup k telekomunikačným službám ako ostatným používateľom.
Legislatíva tiež zlepšuje prezentáciu informácií o fungovaní služieb tak, aby boli vnímateľné a zrozumiteľné pre osoby so zdravotným postihnutím. Podporné služby, vrátane helpdesku, telefonických informačných stredísk, technickej podpory a konverzných služieb, sú povinné poskytovať relevantné informácie o prístupnosti služieb a ich kompatibilite s asistenčnými technológiami.
Úrad stanovil prísne požiadavky na tiesňovú komunikáciu, ktorá musí umožniť zobrazenie textu v reálnom čase počas hlasovej komunikácie a zároveň synchronizovanú plnú konverzáciu prostredníctvom hlasu, textu či videa.
Inkluzívna spoločnosť
„Zabezpečenie rovnakého prístupu k základným komunikačným službám je kľúčové pre inkluzívnu spoločnosť. Novou vyhláškou sme určili záväzné pravidlá pre operátorov, ktoré sa týkajú zariadení, informácií a podporných služieb. Týmto krokom posilňujeme nezávislosť osôb so zdravotným postihnutím a ich plnú účasť na digitálnom živote,“ vyhlásil predseda úradu Ivan Marták.
Pre zamedzenie neprimeranej záťaže operátorov vyhláška zároveň ustanovuje kritériá, ktoré sa uplatnia pri posúdení bremena spojeného s implementáciou nových požiadaviek. Vyhláška bola zverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 2. decembra 2025. Svojím rozsahom a zameraním prispieva k vytvoreniu otvorenejšej a inkluzívnej spoločnosti, kde sú prístup k elektronickým komunikáciám a ich služby plne dostupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.