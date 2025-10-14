O2 a Slovak Telekom dokončili zdieľanie mobilných sietí, prinášajú rýchlejší rozvoj a lepšiu kvalitu

O2 Slovakia a Slovak Telekom úspešne zavŕšili proces konsolidácie svojich mobilných sietí, ktorý odštartoval v roku 2023 dohodou o zdieľaní technológie. Cieľom projektu bolo umožniť rýchlejšie nasadzovanie inovácií a zvýšiť kvalitu mobilných sietí, čo sa podarilo dosiahnuť.
Každý z operátorov má teraz hustejšiu a kvalitnejšiu sieť, ktorá otvára nové možnosti využívania 5G technológie. Informovala o tom senior špecialistka externej komunikácie O2 Slovakia Dominika Hovorková Ertelová.
Jedna fyzická infraštruktúra
„Zavŕšenie procesu zdieľania siete je historickým míľnikom, ktorý prináša významné zlepšenie kvality siete v prospech zákazníkov,“ uviedol generálny riaditeľ O2Igor Tóth. Šéfka Slovak Telekom Melinda Szabó zdôraznila, že projekt umožní prinášať špičkovú technológiu rýchlejšie a širšiemu počtu ľudí, pričom zachováva konkurenciu medzi operátormi.
Zdieľanie sietí znamená prevádzku jednej fyzickej infraštruktúry, pričom každý operátor si zachováva samostatnú správu frekvenčného spektra a rozvoj svojich služieb. Projekt zahŕňa 70 okresov Slovenska, okrem Bratislavy a Košíc, kde operátori spravujú siete samostatne.
Najrobustnejšia sieť vysielačov
Výsledkom je najrobustnejšia sieť vysielačov na Slovensku so stovkami nových vysielačov, ktoré zlepšujú kvalitu signálu a pokrytie územia aj populácie. Projekt má aj ekologický prínos, pomáha operátorom dosahovať ESG ciele v oblasti úspory energie a znižovania uhlíkovej stopy.
Obaja operátori budú pokračovať vo vlastných stratégiách rozvoja sietí a ponuky služieb, pričom zdieľanie sietí nijako neovplyvňuje ich komerčnú nezávislosť a konkurenciu na trhu.