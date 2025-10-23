Tretí kvartál 2025 priniesol pre Orange rast výnosov a posilňovanie zákazníckej skúsenosti

Spoločnosť Orange Slovensko dosiahla k 30. septembru 2025 celkové výnosy vo výške 420,9 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 0,6 %. Výnosy z predaja maloobchodných služieb stúpli o 2,9 % na 319,1 milióna eur, pričom k rastu prispel najmä takmer 8-percentný nárast počtu zákazníkov využívajúcich optický pevný internet. Počet týchto zákazníkov dosiahol 210-tisíc, zatiaľ čo celkový počet užívateľov pevného internetu sa zvýšil na 326-tisíc.
Naopak, počet aktívnych zákazníkov mobilných služieb mierne poklesol o 1,5 % na 2,358 milióna kvôli úbytku zákazníkov M2M služieb. Segment televíznych služieb si udržal stabilný počet prístupov na úrovni 188-tisíc.
Predstavili nové ponuky
Generálny riaditeľ Orange Slovensko Mariusz Gatza zdôraznil, že prioritou spoločnosti zostáva maximalizácia zákazníckej skúsenosti. Spoločnosť nedávno predstavila nové ponuky, vrátane Paušáliku pre deti, nových dátových balíkov pre pevný aj mobilný internet a služieb pre začínajúcich podnikateľov, ktoré majú zabezpečiť jednoduchosť, dôveru a bezpečie.
V oblasti udržateľnosti Orange prevádzkuje 625 vysielačov so solárnym napájaním a vyrobil z obnoviteľných zdrojov 1 775 MWh elektriny, čo predstavuje úsporu 216 ton emisií CO2. Celkovo 80 % spotrebovanej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov, čím sa dosiahla redukcia približne 5 975 ton CO2 vo vzduchu.
Dopyt po mobilných dátach rastie – zákazníci Orangeu preniesli v prvých troch kvartáloch 2025 o takmer 64 % viac dát ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Viac než tretina z celkových 159,84 milióna gigabajtov dát putovala cez 5G sieť, ktorá zaznamenala medziročný nárast o takmer 50 %.
Líder v pokrytí
Orange Slovensko pokračuje ako líder v pokrytí – plnohodnotná samostatná 5G sieť (5G Standalone) je dostupná pre 46 % populácie, vysokorýchlostnú 5G sieť môže využiť 83,7 % Slovákov v 1 092 obciach a mestách. 4G sieť pokrýva 99,1 % populácie v 141 mestách a 2 326 obciach. Fixný internet Orange je dostupný pre 1,8 milióna domácností, pričom optická sieť dosahuje 612 698 domácností v 73 mestách a prostredníctvom partnerských sietí ďalších 792 570 domácností v 929 lokalitách.
Spoločnosť Orange svetovo pôsobí v 26 krajinách a ku koncu júna 2025 evidovala viac ako 300 miliónov zákazníkov. Na Slovensku je lídrom v oblasti komplexných telekomunikačných služieb s dôrazom na digitálne služby pre domácnosti a podnikateľov, čomu zodpovedajú aj inovatívne produkty a vysoká kvalita pokrytia.
Orange Slovensko získal viaceré ocenenia, napríklad Via Bona Slovakia 2024 za zodpovednú kampaň, titul Najzamestnávateľ roka 2024 a TOP Employer za rok 2025. Je tiež držiteľom ceny NAY TECHBOX OPERÁTOR roka 2024.