Sú nonstop online, no cítia sa sami. Generácia Z trávi s priateľmi menej času než na mobile

Neustále pripojení, no čoraz viac osamelí. Taký je obraz generácie Z (ľudia narodení v rokoch 1997 až 2012), ktorý prináša aktuálny prieskum spoločností Mastercard a UniCredit Bank. Mladí ľudia síce trávia v online priestore v priemere tri hodiny denne, no osobný kontakt s priateľmi je kratší – len niečo vyše dvoch hodín. Výsledky ukazujú, že digitálne preťaženie je pre mnohých reálnym problémom a čoraz viac z nich hľadá únik do offline prostredia.
Generácia Y verzus generácia Z
Z údajov vyplýva, že tretina mladých priznala pocit osamelosti a podobné množstvo respondentov pociťuje informačnú únavu. Takmer 40 percent generácie Z má zároveň pocit, že ostatní žijú zaujímavejší život ako oni sami, čo súvisí s neustálym porovnávaním na sociálnych sieťach. Až 45 percent mladých zažije aj niekoľkodňové obdobie bez osobného kontaktu s priateľmi. Mnohí preto túžia po skutočných zážitkoch, kde je prítomnosť dôležitejšia než notifikácie.
Porovnanie s generáciou Y (ľudia narodení v rokoch 1981 – 1996) ukazuje, že táto skupina mladých ľudí si lepšie selektuje, čo zdieľa, a digitálny obsah spracúva cielenejšie. Napriek tomu však obe generácie potvrdzujú, že najviac si spoločenské aktivity užijú bez telefónu. Viac než tri štvrtiny respondentov považujú za dôležité prežiť zážitky naplno – bez prerušenia obrazovkami.
Psychológ Richard Keklák z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy upozorňuje, že neustále porovnávanie na sieťach vedie mladých k úzkostiam a nespokojnosti. „Mobil sa pre mnohých zmenil na návyk, ktorý nevedome ovláda ich každodennosť. Ak si však nedoprajú priestor pre skutočné stretnutia tvárou v tvár, riskujú, že im unikne to najcennejšie – reálne vzťahy a psychická pohoda,“ vysvetľuje. Podľa neho chýbajú online komunikácii dôležité prvky ako mimika, reč tela či tón hlasu, čo zvyšuje riziko nedorozumení a pocitov izolácie.
Automatické siahanie po mobile
Z prieskumu tiež vyplýva, že tretina mladých siaha po mobile automaticky, bez konkrétneho dôvodu. Zatiaľ čo polovica respondentov z generácie Y ho používa zo zvyku, pri generácii Z ide približne o štvrtinu. Aj napriek tomu práve mladší účastníci častejšie hovoria o potrebe byť dostupní alebo sa, naopak, „odpojiť“ od okolia. Mobil tak podľa nich často uberá energiu aj v situáciách, kde je kľúčová prítomnosť a sústredenie na ľudí v ich blízkosti.
Na tieto zistenia reagovala zóna No Signal Pool Club, ktorú spoločnosti Mastercard a UniCredit Bank predstavili počas festivalu Grape. V tejto špeciálne navrhnutej zóne mali návštevníci možnosť odložiť si telefón a venovať sa hudbe, svetelnej show a osobným stretnutiam bez digitálneho rozptyľovania.
Pri vstupe si hostia vybrali farebný náramok podľa nálady – s nápismi ako DANCING, VIBING alebo OFFLINE. Cieľom bolo vytvoriť priestor, kde mladí ľudia zažijú atmosféru skutočného kontaktu a osobnej interakcie. Dizajn zóny a hudobný program navrhnutý na mieru pritiahli približne 6 000 návštevníkov, prevažne do 30 rokov. Najväčší záujem bol o techno a berlínsky line-up, ale aj o možnosť stráviť čas bez mobilu.
Hodnota osobných stretnutí
Podľa organizátorov je záujem o takéto formy trávenia času dôkazom, že mladí si čoraz viac uvedomujú hodnotu osobných stretnutí. Niektorí návštevníci vydržali bez telefónu niekoľko hodín, iní len chvíľu a niektorí si mobil občas vybrali na fotografovanie alebo komunikáciu s priateľmi. Objavili sa aj podnety na sprísnenie pravidiel či dôslednejšiu kontrolu.
Z výsledkov prieskumu a festivalového prieskumu vyplýva, že mladí ľudia síce žijú prevažne digitálne, no skutočnú hodnotu nachádzajú v tom, čo je prítomné, reálne a osobné. Zážitky bez mobilu pre nich prestávajú byť výnimkou a stávajú sa vedomou voľbou.