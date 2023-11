Začína sa jesenná ITAPA 2023, vláda chce bojovať s digitálnou chudobou aj zjednodušovať služby štátu

Rozvoj digitalizácie životných situácií, zjednodušenie digitálnych služieb štátu, mobilné ID, ale aj boj s digitálnou chudobou a odstraňovanie digitálnej priepasti. To sú hlavné z viacerých priorít novej vlády v oblasti informatizácie a digitalizácie v rámci jej programového vyhlásenia.

Aj tieto témy sú súčasťou tradičnej jesennej konferencie ITAPA 2023 o informačných technológiách a inováciách, počas štyroch dní od 20. do 23. novembra budú na najväčšom domácom podujatí tohto druhu diskutovať odborníci, členovia vlády, zástupcovia verejnej správy a súkromného sektora.

Raši očakáva náročné úlohy

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) očakáva v digitalizácii a informatizácii veľmi náročné úlohy.

„Dobehnúť, alebo sa aspoň čo najviac priblížiť k vyspelým krajinám, kde fungujú digitálne služby štátu na vysokej úrovni a občan sa na ne môže spoľahnúť, a na druhej strane riešiť digitálnu chudobu, ktorou je stále zasiahnutá podstatná časť obyvateľov Slovenska,“ spomenul niektoré zo zámerov Raši.

Prístup k internetovému pripojeniu

V boji s digitálnou chudobou vládny kabinet Smeru-SD, Hlasu-SD, SNS považuje za strategickú prioritu, aby obyvatelia a sociálne ohrozené rodiny mali prístup k adekvátnemu internetovému pripojeniu.

Preto navrhne poukazy na preplatenie internetových služieb, ktoré umožnia týmto rodinám prístup k online vzdelávacím službám, práci na diaľku, k e-gov službám a pomôžu k znižovaniu digitálnej priepasti a rozvoju digitálnych zručností využívaním digitálnych technológií a služieb.

Na Slovensku žije viac ako milión ľudí v chudobe, teda viac ako 300-tisíc rodín, domácností, ktoré nie sú schopné zabezpečiť si z vlastných príjmov základné životné potreby, tým menej internetové služby. Z hľadiska prístupu k adekvátnemu internetovému pripojeniu tieto rodiny zároveň trpia digitálnou chudobou.

Rozšírenie pevného širokopásmového pripojenia

Vláda sa chce zamerať aj na rozšírenie pevného širokopásmového pripojenia do všetkých základných a stredných škôl na úroveň 1Gbit/s. Takisto plánuje podporovať projekty rozšírenia pokrytia hlavných cestných a železničných koridorov mobilným širokopásmovým pripojením.

V oblasti digitalizácie mieni vláda využívať prioritne lokálnych IT poskytovateľov, európske IT produkty a služby všade tam, kde to bude možné.

„Cieľom bude tiež podpora hospodárskej súťaže a nediskriminácie v sektore elektronických komunikácií,“ vyplýva z vládneho programu. V životných situáciách chce vláda podporovať dokončenie implementácie čo najvyššieho počtu prioritných životných situácií, ktoré uľahčia občanom a podnikateľom život a zbavia ich zbytočnej byrokracie.

Dokončenie implementácie mobilnej digitálnej identity

„V oblasti mobilnej identity bude vláda podporovať dokončenie implementácie mobilnej digitálnej identity na báze Európskej digitálnej identity, pre bezpečný a dôveryhodný spôsob prihlasovania sa a podpisovania ako alternatívu fyzickej identity v spolupráci so súkromným sektorom,“ uvádza sa v dokumente.

A to tak, aby občania a podnikatelia mohli túto identitu bezpečne využívať v čo možno najširšom spektre verejných i komerčných služieb. Vláda sľubuje podporovať dokončenie digitálnej transformácie vnútorných procesov verejnej správy. Napríklad zavádzaním tzv. centier zdieľaných služieb v podporných, resp. prierezových službách, zdieľaním dát medzi rezortnými informačnými systémami bez zbytočných obmedzení či profesionalizáciou a zvyšovaním IT kvalifikácie úradníkov.