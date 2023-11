Poukazy 10 eur na internet pre chudobných môžu trvať ešte mesiace, prekážkou sú nepokryté miesta

Poukazy na 10 eur na preplatenie internetových služieb v rámci boja s digitálnou chudobou by mali byť realitou v priebehu niekoľkých mesiacov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) to očakáva s tým, že ľudia to pocítia hneď po príprave a spustení projektu.

Podľa neho nejde o komplikovaný projekt, informoval v pondelok médiá na jesennej konferencii ITAPA 2023 o informačných technológiách a inováciách.

Sociálna poukážka

„Keď poviete, že dajte niekomu 10 eur v rámci sociálnej poukážky, ktorú nadefinujete na príjmovú chudobu rodiny, tak to znie veľmi jednoducho,“ povedal Raši.

Podľa neho podmienkou zaplatenia internetu je, aby ho sociálne chudobní ľudia v obciach mali natiahnutý. Pripomenul projekt odstránenia bielych miest, ktorý mal byť ukončený v roku 2020, ale reálne nebol.

„Jeden z prvých krokov bude znova zavolať operátorov, ktorí podpísali a deklarovali to, že biele miesta na Slovensku do konca roku 2020 nebudú. Keď biele miesta budú, tak sociálne poukážky nie je možné urobiť,“ upozornil Raši. Mladí ľudia podľa ministra odídu z obcí, ak nebudú mať pripojenie na internet.

Vyhodené peniaze, ale myšlienka dobrá

Pokiaľ ide o projekt Digitálny žiak, z očakávaných 150-tisíc bolo úspešných 120-tisíc. Ministerstvo informatizácie spolu s Digitálnou koalíciou tento projekt ešte posúdia.

„Viete, že sme ho aj kritizovali. Nepovažujem za správne pustiť sa do projektu, keď nemám istotu, že každý tablet bude tam, kde má byť, to znamená pri našich žiakoch a nie v záložniach,“ poznamenal Raši.

V takom prípade by to podľa neho boli vyhodené peniaze, ale tvrdí, že myšlienka je dobrá. „Urobiť to treba tak, aby sme vedeli, že tablet dáme niekomu, kto má napríklad internetový signál v danej obci alebo osade. A mať istotu, že tablet neskončí v záložni,“ dodal minister s tým, že netreba vymýšľať projekty pre projekty.