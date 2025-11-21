Blanár sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ, rokovali o konfliktoch na Ukrajine aj Blízkom východe – FOTO

Aktuálne zahraničnopolitické otázky boli témou štvrtkového zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Konflikty na Ukrajine a Blízkom východe
Šéfovia diplomacií členských štátov EÚ rokovali o konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe, situácii v Sudáne a v regióne Sahelu. Diskusii o vojne na Ukrajine dominovala téma obchádzania sankcií, najmä v kontexte ruskej tieňovej flotily.
„Za slovenskú stranu som tlmočil výzvu partnerom, aby v prípade týchto sankcií neboli postihnuté lode, ktoré nám dodávajú ropu cez ropovod Adria, predovšetkým z Azerbajdžanu a Kazachstanu,“ uviedol Blanár.
Šéfovia diplomacií sa v rámci zasadnutia venovali aj pomoci pre Ukrajinu na nasledujúce roky. V súvislosti s uvoľňovaním zmrazených ruských aktív minister Blanár zopakoval, že SR sa nebude podieľať na takejto forme podpory.
„Slovensko naďalej poskytuje Ukrajine humanitárnu a energetickú pomoc. Pokračujeme v núdzových dodávkach elektriny a v rámci nového zimného balíka pomoci dodávame napríklad dieselové generátory, motorovú naftu a prístrešky,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Trumpov mierový plán
Na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci ministri hovorili aj o situácii na Blízkom východe, predovšetkým o prímerí v Pásme Gazy a ďalšom vývoji v regióne. Blanár vyzdvihol prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN podporujúcej mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy a apeloval na napĺňanie ďalšej fázy tohto plánu.
„Našou prioritou zostáva zabezpečenie rozsiahlej humanitárnej pomoci pre civilistov v Pásme Gazy a bezpečný, predvídateľný prístup pomoci k tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ vyhlásil šéf rezortu zahraničia a vyjadril podporu pre posilnenie civilných misií EUBAM Rafah a EUPOL COPPS tak, aby prispeli k zlepšeniu dodávok humanitárnej pomoci, evakuácii pacientov z Pásma Gazy či výcviku palestínskej polície v oblasti vnútornej bezpečnosti. Šéfovia diplomacií sa tiež zhodli na potrebe odzbrojenia Hamasu a jeho úplnom vylúčení z akejkoľvek povojnovej správy Pásma Gazy.
„Dlhodobým cieľom musí zostať politické riešenie konfliktu na báze dvojštátneho usporiadania, ktoré zohľadní legitímne práva Palestínčanov, medzinárodné právo a rovnako bezpečnosť Izraela,“ dodal minister.
Najväčšia humanitárna krízy
V súvislosti s eskaláciou konfliktu v Sudáne ministri ostro odsúdili násilie voči civilistom po dobytí hlavného mesta severného Darfúru al-Fašír polovojenskými Jednotkami rýchlej podpory (RSF) a označili ich za vážne porušenia ľudských práv. „Sudán dnes čelí najväčšej humanitárnej kríze na svete. Je nevyhnutné zabezpečiť ochranu civilistov a okamžitý, neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci v súlade s medzinárodným humanitárnym právom,“ zdôraznil Blanár.
Šéfovia diplomacií sa počas rokovania dohodli aj na hlavných princípoch nového prístupu EÚ k africkému regiónu Sahel, medzi ktoré patrí efektívnejšia strategická komunikácia a koordinácia s partnermi v regióne či väčší dôraz na riešenie štrukturálnych príčin nestability. „Únia musí zostať v Saheli prítomná a chrániť tu svoje hodnoty a záujmy – od podpory bezpečnosti, stability a rozvoja až po predchádzanie nelegálnej migrácii či boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,“ uviedol Blanár.
Súčasťou zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci bol tiež neformálny obed s partnermi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), na ktorý dnes nadviaže štvrté ministerské fórum EÚ-Indopacifik v Bruseli. „Slovenská diplomacia má záujem posilniť strategické angažovanie smerom k tomuto regiónu, ktorý patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce na svete,“ doplnil šéf rezortu diplomacie.