Slovensko oslavuje 25. výročie vstupu do OECD, za ten čas sa hospodársky rast a HDP takmer zdvojnásobili

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sprevádza Slovenskú republiku už štvrťstoročie pri budovaní modernej, otvorenej a konkurencieschopnej ekonomiky. Aj v čase nových globálnych výziev zostáva OECD pre Slovensko kľúčovým partnerom pri tvorbe verejných politík a reforiem.
Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na slávnostnom podujatí pri príležitosti osláv 25. výročia vstupu Slovenskej republiky do OECD, ktoré sa uskutočnilo v pondelok v Slovenskej národnej galérii v Bratislave za účasti generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna.
Štvrťstoročie v organizácii
Slovenská republika vstúpila do OECD 14. decembra 2000, teda ešte pred vstupom do Európskej únie, čo jej umožnilo čerpať cenné skúsenosti pri prechode z centrálne plánovaného hospodárstva na modernú trhovú ekonomiku.
„Za posledných 25 rokov sa spolupráca s OECD stala jedným z pilierov našej transformácie. Vstup do organizácie bol rozhodujúcim krokom pre mladú slovenskú demokraciu a zároveň jasným vyhlásením, že patríme do spoločenstva krajín, ktoré stavajú na trhovej ekonomike a zodpovedných reformách,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Takmer zdvojnásobený hospodársky rast a HDP
Zároveň vyzdvihol konkrétne výsledky štvrťstoročia Slovenska v OECD. Od roku 2000 sa hospodársky rast a hrubý domáci produkt SR takmer zdvojnásobili, pričom nezamestnanosť, ktorá dosahovala v minulosti dvojciferné hodnoty a v určitom období sa blížila k 20 percentám, klesla približne na úroveň štyroch percent.
„Dnes máme dvojnásobne výkonnejšiu ekonomiku, vyššiu produktivitu a výrazne nižšiu nezamestnanosť. Je to výsledok našej vnútornej práce, ale rovnako spolupráce s OECD a možnosti zdieľať skúsenosti najvyspelejších krajín,“ doplnil Blanár a zdôraznil, že Slovensko sa z krajiny, ktorá pred 25 rokmi najmä čerpala poznatky od iných, stalo partnerom schopným ponúknuť vlastné skúsenosti v mnohých oblastiach.
Blanár odovzdal Zlatú pamätnú medailu
Počas slávnostného večera odovzdal Blanár Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre OECD, ktorú v mene organizácie prevzal generálny tajomník Mathias Cormann.
„Slovenská republika podporuje proces rozširovania OECD a je pripravená v tomto smere podeliť sa o svoje skúsenosti. Prijímanie nových členov, s ktorými zdieľame hodnoty, posilňuje legitimitu, relevanciu aj globálny dosah organizácie,“ vyhlásil minister a osobitne zdôraznil záujem SR podporiť vstup členských štátov Európskej únie, ako sú Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko, ako i kandidátov z iných regiónov, napríklad Argentínu a Brazíliu.
Vyzdvihol tiež prehlbovanie partnerstva medzi OECD a regiónom juhovýchodnej Ázie, Latinskou Amerikou a posilňovanie spolupráce s africkým kontinentom.
Jubileum 25. výročia členstva v OECD sa spája so sériou podujatí BratislavAI Forum 2025 zameranými na budúcnosť umelej inteligencie a vzdelávania za účasti najvyšších predstaviteľov najväčších medzinárodných organizácií – Organizácie Spojených národov, Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), OECD či EÚ.
Slovensko podľa jeho slov vníma digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu ako jednu z kľúčových výziev nasledujúceho obdobia, pri ktorej bude naďalej využívať analytické kapacity a odporúčania OECD. Blanár zároveň v pondelok prijal nového generálneho riaditeľa UNESCO Chálida al-Anáního. Rokovanie potvrdilo spoločný záujem pokračovať v dynamickej spolupráci a prispievať k posilňovaniu multilateralizmu v prospech mierového a udržateľného rozvoja spoločnosti.
„UNESCO je jedinečným priestorom pre otvorený dialóg a spoločné hľadanie pravidiel v oblastiach, ktoré sú dôležité pre rozvoj každej krajiny. Slovenská republika preto vníma UNESCO ako kľúčového partnera pri modernizácii a sprístupňovaní vzdelávania, ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva a pri etickom využívaní nových technológií,“ potvrdil šéf slovenskej diplomacie.