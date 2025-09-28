Slovensko pripravuje modernú digitálnu platformu s mobilnou elektronickou schránkou a vzdialeným podpisovaním

Uchádzači môžu ponúknuť akúkoľvek cenu, nižšiu alebo vyššiu než predpokladaná.
Slovensko pripravuje novú digitálnu platformu, ktorá občanom umožní mobilnú elektronickú schránku, vzdialené kvalifikované podpisovanie a výrazné zjednodušenie digitálnej komunikácie s verejnou správou. Všetko bude dostupné priamo v mobile, bez potreby čítačiek, kariet či zložitých technických riešení.

Investícia z Plánu obnovy

Projekt, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, predstavuje investíciu do vývoja technologického jadra novej generácie štátnych služieb v hodnote do 68 miliónov eur.

Nová platforma nahradí súčasný Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), ktorý je technologicky zastaraný a málo používateľsky prístupný. Cieľom je umožniť občanom, firmám a inštitúciám bezpečnú, rýchlu a pohodlnú digitálnu komunikáciu, vrátane podpísania dokumentov priamo z mobilu v súlade s legislatívou eIDAS.

Reakcia NASES na kritiku

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) reaguje na kritiku občianskeho združenia Slovensko.Digital, ktoré spochybňuje cenu a proces obstarávania. NASES zdôrazňuje, že ide o dlhodobo plánovaný projekt financovaný z Plánu obnovy, ktorý musí byť realizovaný v zákonných a transparentných postupoch. Uchádzači môžu ponúknuť akúkoľvek cenu, nižšiu alebo vyššiu než predpokladaná.

Agentúra zároveň upozorňuje na tlaky z biznisového prostredia, ktoré preferujú fragmentované a duplicitné štátne IT služby, a vyjadruje prekvapenie nad postojom Slovensko.Digital, ktoré podľa nej bojuje proti efektivite štátneho IT.

