MIRRI rokovalo s Čínou o digitálnej politike, na stretnutí bol aj splnomocnenec pre umelú inteligenciu

„Je prirodzené, že Slovensko komunikuje aj s partnermi, s ktorými máme odlišný pohľad na niektoré otázky,“ uviedlo ministerstvo.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Samuel Migaľ
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ. Foto: archívne, SITA/Andrea Mezeiová
Slovensko Technológie Ekonomika z lokality Slovensko

Zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v stredu rokovali so zástupcami Čínskej ľudovej republiky. Stretnutie sa týkalo najmä digitálnych politík a výziev, ktoré prinášajú nové technológie. Informovali o tom z rezortu komunikácie, kde sa rokovanie uskutočnilo. Zúčastnil sa na ňom aj splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek.

Je prirodzené, že Slovensko ako členský štát Európskej únie komunikuje aj s partnermi, s ktorými máme odlišný pohľad na niektoré otázky. Ignorovať ich nie je riešením, naopak, dialóg umožňuje lepšie obhájiť naše princípy a zároveň získať informácie z prvej ruky,“ uviedli z rezortu.

MIRRI zároveň jednoznačne odmieta akúkoľvek formu cenzúry a tvrdí, že stojí pevne na hodnotách slobody prejavu a demokracie, ktoré sú základom európskej digitálnej politiky. Účasť splnomocnenca pre umelú inteligenciu na stretnutí označil rezort za prirodzenú, keďže témy diskusie sa dotýkali vývoja technológií a ich regulácie.

Viac k osobe: Radoslav Štefánek
Firmy a inštitúcie: Európska úniaMinisterstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRI
Okruhy tém: Digitalizácia digitálna politika Umelá inteligencia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk