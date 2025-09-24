MIRRI rokovalo s Čínou o digitálnej politike, na stretnutí bol aj splnomocnenec pre umelú inteligenciu

Zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v stredu rokovali so zástupcami Čínskej ľudovej republiky. Stretnutie sa týkalo najmä digitálnych politík a výziev, ktoré prinášajú nové technológie. Informovali o tom z rezortu komunikácie, kde sa rokovanie uskutočnilo. Zúčastnil sa na ňom aj splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek.
Slovensko musí byť podľa ministerstva investícií pripravené čeliť novým hrozbám v rámci kyberbezpečnosti
„Je prirodzené, že Slovensko ako členský štát Európskej únie komunikuje aj s partnermi, s ktorými máme odlišný pohľad na niektoré otázky. Ignorovať ich nie je riešením, naopak, dialóg umožňuje lepšie obhájiť naše princípy a zároveň získať informácie z prvej ruky,“ uviedli z rezortu.
MIRRI zároveň jednoznačne odmieta akúkoľvek formu cenzúry a tvrdí, že stojí pevne na hodnotách slobody prejavu a demokracie, ktoré sú základom európskej digitálnej politiky. Účasť splnomocnenca pre umelú inteligenciu na stretnutí označil rezort za prirodzenú, keďže témy diskusie sa dotýkali vývoja technológií a ich regulácie.