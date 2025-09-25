Slovensko.Digital vyzýva na zrušenie obstarávania serverovej platformy pre elektronický podpis

Občianske združenie Slovensko.Digital dôrazne žiada Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), aby okamžite zrušili prebiehajúce obstarávanie na nákup serverovej platformy pre vzdialené kvalifikované elektronické podpisovanie.
Podľa Jána Suchala zo Slovensko.Digital je predbežná hodnota zákazky 8 miliónov eur bez DPH za jeden rok služby neadekvátna a prehnane vysoká. Projektová dokumentácia nebola zverejnená a neprebehlo verejné pripomienkovanie, čo podľa združenia porušuje zákon.
Slovensko.Digital upozorňuje na duplicitu, keďže štát už disponuje funkčnými riešeniami pre kvalifikovaný elektronický podpis, vrátane takmer dvoch miliónov občianskych preukazov s NFC a štátnej aplikácie eIdentita.
Združenie tiež kritizuje diskriminačné kritériá obstarávania, ako požiadavku na referencie len z bankového sektora, a poukazuje na nevhodné použitie dynamického nákupného systému pre takýto rozsiahly projekt. Slovensko.Digital považuje vytváranie paralelnej infraštruktúry za nehospodárne, najmä v čase konsolidácie verejných financií, a vyzýva na zastavenie tohto projektu, ktorý podľa nich ide proti digitálnej stratégii štátu.
Agentúra SITA požiadala NASES aj MIRRI o reakciu.