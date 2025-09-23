Slovensko musí byť podľa ministerstva investícií pripravené čeliť novým hrozbám v rámci kyberbezpečnosti

Hackerské útoky a digitálne hrozby pribúdajú každý rok. Odborníci preto opäť diskutujú v Bratislave na Cyber Security Days 2025, pravidelnej konferencii o kybernetickej bezpečnosti, ktorá prináša nové pohľady aj praktické riešenia.
Ako v tejto súvislosti informovali z oddelenia komunikácie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, rezort v súčasnosti pripravuje vyhlášku, ktorá prinesie jasné pravidlá pre bezpečnostné opatrenia vo verejnom aj súkromnom sektore. Zároveň rozbieha vzdelávacie programy pre vysoké školy, školy a verejnosť, aby sa téma kybernetickej bezpečnosti stala prirodzenou súčasťou digitálnej gramotnosti.
Príprava Slovenska na nové hrozby
Kybernetická bezpečnosť je v súčasnosti podľa štátneho tajomníka MIRRI a splnomocnenca vlády pre umelú inteligenciu Radoslava Štefánka otázkou národnej bezpečnosti aj dôvery občanov v digitálny štát.
„Našou prioritou je pripraviť Slovensko na nové hrozby a vytvoriť bezpečné prostredie pre rozvoj digitálnej ekonomiky,“ zdôraznil pri otvorení podujatia. Pripomenul, že technológie musia byť pre spoločnosť pomocou, nie hrozbou.
Posilnenie ochrany kritickej infraštruktúry
Cieľom rezortu je posilniť ochranu kritickej infraštruktúry tak, aby štát dokázal reagovať rýchlo a efektívne. Pripomína, že energetika, zdravotníctvo, doprava či verejná správa musia byť chránené pred kybernetickými útokmi. Slovensko sa podľa neho aj aktívne zapája do projektov Európskej únie, NATO či globálnych iniciatív v oblasti kybernetickej obrany.
„Dôležitým partnerom je aj súkromný sektor. Technologické firmy prinášajú inovatívne riešenia, ktoré umožnia rýchlejšiu adaptáciu na nové hrozby,“ dodalo ministerstvo.
Na konferencii v Bratislave vystúpia experti z MIRRI SR, vládnej jednotky CSIRT, ale aj akademickej obce. Diskutovať budú o aktuálnych trendoch aj konkrétnych prípadoch, vrátane nedávneho útoku na kataster a o tom, ako môže každý jednotlivec prispieť k bezpečnejšiemu digitálnemu prostrediu.