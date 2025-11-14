Slovensko nechce zaostávať v oblasti polovodičov, otvorilo čipové kompetenčné centrum

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bolo slávnostne otvorené Slovenské čipové kompetenčné centrum. Ide o nový výskumno-vzdelávací uzol, ktorý má ambíciu posilniť domáce kapacity v oblasti polovodičových technológií a prepojiť akademickú sféru s priemyslom.
Centrum vzniklo v rámci celoeurópskej iniciatívy Chips for Europe, pričom slovenský projekt bol vyhodnotený ako najlepší spomedzi všetkých zapojených krajín. Cieľom centra je rozvíjať výskum, technologické inovácie a odbornú prípravu v oblasti čipových riešení, ktoré sú dnes kľúčové pre obranu, priemysel, dopravu aj zdravotníctvo.
Strategický krok pre budúcnosť
„Vznik tohto centra ukazuje, že Slovensko sa nechce len prizerať technologickým trendom, ale byť ich aktívnou súčasťou,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva školstvaJán Hrinko. Doplnil, že ide o strategický krok pre budúcnosť domácej ekonomiky.
Centrum pôsobí ako konzorcium štyroch inštitúcií: združenia SK CHIPS, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV). Spoločne majú vytvárať podmienky pre vzdelávanie, výskum a inovačnú spoluprácu v oblasti mikroelektroniky.
Na mape polovodičového priemyslu
Finančné zabezpečenie projektu je pokryté z fondov európskej iniciatívy a zo zdrojov Ministerstva školstva. V najbližších štyroch rokoch sa centrum zameria na podporu domácich firiem, startupov a malých a stredných podnikov, ktoré sa budú môcť oprieť o výskumné kapacity, špecializované školenia a technologickú infraštruktúru.
„Chceme, aby sa Slovensko stalo aktívnym hráčom na mape európskeho polovodičového priemyslu,“ dodal Michal Mičjan, riaditeľ centra. Projekt má podľa neho pomôcť vytvoriť aj kvalifikovanú pracovnú silu pre technologické firmy. Centrum plánuje spoluprácu so školami všetkých stupňov a pripravuje programy na podporu mladých talentov.