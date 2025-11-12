Superpočítač Perun bude čoskoro na Slovensku, práce na jeho spustení sa blížia do finále – VIDEO, FOTO

Hodnota zákazky na dodávku superpočítača vrátane podporných systémov a modulárneho dátového centra je viac ako 19,4 milióna eur.
Superpočítač Perun, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, predstavuje jednu z najväčších technologických investícií do výpočtovej infraštruktúry v histórii Slovenska. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ počas návštevy Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV) zdôraznil, že superpočítač Perun predstavuje dôležitý míľnik pre digitálnu budúcnosť Slovenska.

Systém prechádza záverečnou fázou výroby

Vysokovýkonné počítanie už dávno nie je len doménou vedy – je základom pre inovácie v priemysle, zdravotníctve, energetike aj v umelej inteligencii,“ uviedol Migaľ

Realizačná fáza projektu prebieha podľa harmonogramu. Dokončená je rekonštrukcia trafostanice a pripravuje sa vysokonapäťová prípojka. Modulárne dátové centrum sa finalizuje vo výrobnom závode v Slovinsku, zatiaľ čo HPC systém prechádza záverečnou fázou výroby vo Francúzsku, kde už prebehli prvé testy a benchmarky. Inštalácia na Slovensku je plánovaná na december.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart uviedol, že v SAV vnímajú projekt Perun ako strategickú investíciu do budúcnosti našej krajiny, ktorá otvorí nové možnosti spolupráce s priemyselnými partnermi a posilní pozíciu Slovenska v európskych sieťach výskumu a inovácií.

MIRRI: Práce na spustení superpočítača Perun
Zľava: Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Radomír Šalitroš, bývalý predseda SAV Pavol Šajgalík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ, predseda SAV Martin Venhart a generálna riaditeľka Centra spoločných činností SAV Nikola Kovaničová počas tlačovej konferencie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a SAV v priestoroch Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave o finalizácií príprav k spusteniu superpočítača Perun. Bratislava, 11. november 2025. Foto: SITA/MIRRI SR

Hodnota zákazky na dodávku superpočítača vrátane podporných systémov a modulárneho dátového centra je viac ako 19,4 milióna eur. Celý systém je navrhnutý s dôrazom na energetickú efektívnosť a nízku spotrebu elektrickej energie, čo je štandardom pri špičkových HPC systémoch v Európe a vo svete.

Aplikačné softvérové prostredie

Súčasťou príprav je podľa generálnej riaditeľky Centra spoločných činností SAV Nikoly Kovaničovej aj budovanie aplikačného softvérového prostredia pre používateľov, vrátane nástrojov pre výpočtovú chémiu, fyziku, modelovanie materiálov a umelú inteligenciu. „Jeden z prvých nástrojov – kvantový simulátor Nvidia CUDA Quantum – je už dostupný na existujúcom superpočítači Devana,“ dodala.

Po uvedení do prevádzky sa Perun stane hlavným uzlom národnej HPC infraštruktúry, ktorý bude slúžiť akademickým inštitúciám, verejnému sektoru aj súkromným podnikom. Projekt zároveň položí základy pre rozvoj HPC a AI ekosystému na Slovensku.

MIRRI: Práce na spustení superpočítača Perun
Uprostred zľava: Bývalý predseda SAV Pavol Šajgalík, predseda SAV Martin Venhart, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a štátny tajomník MIRRI SR Radomír Šalitroš počasrokovania Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a SAV v priestoroch Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave o finalizácií príprav k spusteniu superpočítača Perun. Bratislava, 11. november 2025. Foto: SITA/MIRRI SR

SAV sa zapojí do európskej iniciatívy AI Factories prostredníctvom projektu AI Factory Antenna Slovakia a od apríla 2026 prevezme koordináciu Národného kompetenčného centra pre HPC, ktoré bude poskytovať odbornú podporu výskumným a priemyselným partnerom.

