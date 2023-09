Slovensko.Digital upozorňuje na rušenie projektov informatizácie verejnej správy, zrušených ich bolo vyše dvadsať

Množstvo IT projektov verejnej správy v tomto volebnom období bolo zrušených, keďže boli vyhodnotené ako nekvalitné alebo rizikové. Išlo najmä o projekty pôvodne schvaľované v rokoch 2018 a 2019, pričom z tohto obdobia ich zrušili 24.

29 zrušených národných projektov

Ako informovala mimovládna organizácia Slovensko.Digital, ide o projekty z prioritnej osi Informačná spoločnosť v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pôvodne v nej bolo 806 miliónov eur na financovanie 77 národných projektov.

„Celkovo vieme o najmenej 29 zrušených národných projektoch, čo je viac ako tretina zo všetkých, a v dôsledku toho je informatizácia najhoršou zo všetkých eurofondmi financovaných oblastí,“ upozornila mimovládka. Z uvedenej pôvodnej sumy bolo podľa nej postupne presúvaných 379 miliónov eur do iných oblastí, najmä na riešenie následkov vojny na Ukrajine a vysokých cien elektriny.

„Nie sú to síce peniaze, ktoré by sme museli vrátiť do Bruselu, ale škody sú aj tak vysoké – množstvo času stráveného prípravou projektov, ktoré boli zrušené, a najmä stratené príležitosti na zlepšenie fungovania verejnej správy,“ podotklo Slovensko.Digital.

Zabudnuté ciele

Taktiež sa počas tohto obdobia podľa organizácie akoby zabudlo na ciele, ktoré mali byť dosiahnuté, a ako riešenie boli zmenené merateľné ukazovatele “aby čísla vychádzali”. Tak napríklad namiesto toho, aby 60 % služieb eGovernmentu bolo možné použiť pomocou mobilu, ako bolo pôvodne naplánované, nakoniec zostal cieľ, že takýchto služieb bude 16. Do používania elektronických služieb malo byť zapojených 35 % občanov zo znevýhodnených skupín, finálny cieľ je 1 %.

„Aj z projektov, ktoré neboli zrušené, skoro žiadne zatiaľ nie sú ukončené. Opäť tak vznikol mimoriadny stres a nával práce v úplnom závere eurofondového obdobia,“ pokračovalo Slovensko.Digital. Pritom veľká časť z prebiehajúcich projektov je stále riziková – z 27 projektov hodnotených ku koncu augusta v správe vlády je 12 v žltom a 6 v červenom pásme úrovne rozpracovania.

Ťažkopádne použiteľné služby

„Podľa tohto hodnotenia skoro v žiadnom projekte nebolo realizované používateľské testovanie, preto hrozí, že s veľkou námahou vybudované nové elektronické služby budú opäť ťažkopádne a iba ťažko použiteľné pre občanov,“ poznamenala mimovládka.

Väčšina projektov má podľa nej síce schválené reformné zámery, ale často plány zostali iba na papieri. Ako dodala, v tejto ére rušených projektov sa síce podarilo dosiahnuť, že peniaze neboli rozkradnuté ako v minulosti, ale už je jasné, že opäť nebude dosiahnuté žiadne prelomové zlepšenie.