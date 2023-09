Slovensko.Digital schválilo štyri štátne IT projekty, tri si vyslúžili červené vlajky

Zo štyroch v piatok schválených štátnych IT projektov za viac ako 20 miliónov eur až tri v hodnotení metodikou RedFlags dostali červené vlajky.

Najhorší projekt

Občianske združenie Slovensko.Digital o tom informovalo s tým, že najhoršie dopadol projekt “Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum” za 10 miliónov eur z dielne ministerstva vnútra, cez ktorý sa má na vybrané pracoviská ministerstva nakúpiť nový hardvér a softvér. Nie je ani zmapovaný aktuálny stav a ani definovaný potrebný cieľový stav jednotlivých služieb a navyše podstatná časť dokumentácie je utajená.

„Ide o ďalší projekt kybernetickej bezpečnosti, ktorý je z podstatnej časti utajený a pripravený spôsobom „stav je zlý, musíme spraviť presne toto, verte nám”, bez reálnej analýzy v predmetnej oblasti, popísania súčasného a cieľového stavu a zváženia možných riešení,” uviedol za Slovensko.Digital Ľubor Illek. Takéto projekty by podľa neho nemali byť schvaľované.

„Aj napriek reálnej potrebe chrániť informácie o konkrétnych HW a SW riešeniach súvisiacich s vyšetrovaním, vzhľadom na systémovo až kriminálne neefektívne nákupy v tejto oblasti, je potrebný mimoriadny dohľad,” upozornil.

OnkoAsist za viac ako 8 miliónov

Po jednej červenej vlajke si vyslúžili oba projekty Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). V opakovane predkladanom projekte „OnkoAsist” za viac ako 8 miliónov eur, ktorý má za cieľ zrýchliť manažment pacienta od prvých príznakov onkologického ochorenia alebo podozrenia až po začiatok liečby, podľa mimovládky vidno jasný biznis prínos a konkrétnu pridanú hodnotu pre pacienta, ale aj viaceré riziká.

Trojmiliónový projekt „Online procesy eZdravia” má riešiť aktuálny problém neúmerne dlho trvajúcich procesov a zlého stavu správy údajov. Projekt podľa Slovensko.Digital prinesie iba čiastkové zlepšenie, napríklad na zaevidovanie novorodenca bude treba 3 dni, čo je stále neúnosne dlho.

Projekt Štatistického úradu

Na základe aj pripomienok organizácie boli nakoniec oba projekty NCZI schválené s podmienkou, že NCZI musí do uzavretia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku predložiť stratégiu rozvoja svojich IT systémov do roku 2030 a model riadenia ďalších aktivít pre oblasti, v ktorých sú tieto projekty realizované.

Posledný predložený projekt „Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému” Štatistického úradu SR hodnotí Slovensko.Digital pozitívne. Má nahradiť súčasný informačný systém novým riešením v súlade s aktuálnymi princípmi eGov a technológiami a odpútať sa od závislosti na pôvodnom dodávateľovi.

Náklady na tento systém sú plánované na 2,6 milióna eur za 10 rokov. To je trojnásobne menej, ako boli náklady na tento istý systém vynaložené v roku 2014, čo podľa mimovládky opäť poukazuje na to, ako nereálne kalkulácie boli v tých časoch robené.