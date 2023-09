Ak nebude digitalizácia prioritou novej vlády, Slovensku hrozí výrazné zaostanie v Európskej únii

Budúca vláda by mala mať ako prioritu digitalizáciu, ak nechce Slovensko v Európskej únii zaostať. Ukázala to diskusia o digitalizácii verejnej správy na Slovensku v rámci ITAPA Open Talk na tému Digitálna transformácia Slovenska – ako predbehneme Estónsko?

Zlá komunikácia s odborníkmi

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Martin Bezek zdôraznil, že štát má stratégiu digitalizácie aj referenčnú architektúru, ako to robiť. Problém vidí v zlej komunikácii, spolupráci medzi ministerstvami aj v komunikácii s odborníkmi.

„Musíme budovať kapacity a vedieť ich zaplatiť, to sa nám už podarilo. Hlavne musíme začať vedieť efektívne využívať verejné obstarávania a komunikovať s dodávateľmi,“ povedal Bezek.

Premrhaná príležitosť

Politici a odborníci na digitalizáciu sa zhodli, že prvé roky bývalého Operačného programu Informatizácia spoločnosti a jeho projektov v programovom období 2007 až 2013 boli premrhanou príležitosťou, ktorá priniesla korupciu a prevádzkové zmluvy na dlhé roky. Z diskusie vyplynulo, že treba pokračovať v projekte digitalizácie životných situácií s ich postupným zavádzaním do života, ako aj v projekte Slovensko v mobile, aby to nebol iba nástroj namiesto čítačky.

Ale aj to, že vznik spoločnosti Slovensko IT bola síce dobrá myšlienka, avšak je potrebné zhodnotiť jej činnosť a výsledky, či bude efektívna do budúcnosti. Hlavným problémom Slovenska podľa generálneho riaditeľa spoločnosti PosAm Mariána Mareka je, že nemá vypracovanú dôveryhodnú stratégiu digitálnej transformácie.

Absencia odborného dialógu

„Ide o zložitú tému, ktorá presahuje skúsenosti ľudí a firiem zo Slovenska,“ podotkol. Tvrdí, že dlhé roky sa odborníkom nedarí dosiahnuť kvalitný odborný dialóg so štátom, ktorého výstupom by bol široko akceptovaný akčný plán.

„Musíme si definovať novú víziu efektívneho fungovania štátu s kvalitnými službami pre občanov. K jej naplneniu je potrebné identifikovať nevyhnutné legislatívne a procesné opatrenia, ako aj novú architektúru informačného systému verejnej správy,“ priblížil Marek.

Optimalizácia služieb

Jedine tak je podľa neho možné naplniť ambície strategických dokumentov a súčasne znížiť náklady štátu na poskytovanie služieb. Zástupcovia strán sa vyjadrili aj k tomu, aké by mali byť prvé a hlavné kroky v oblasti digitalizácie, na čo by sa zamerali, keby boli vo vláde a v príslušnom ministerstve.

„Optimalizovať služby životných situácií, kontrolovať prioritné služby a naďalej rozširovať proaktívne služby pre občanov,“ uviedol Ján Hargaš z Progresívneho Slovenska.

„V prvom rade by sa mala zmeniť legislatíva a procesy, ale v súlade s digitálnou Európu,“ myslí si Tomáš Olexa z Hlasu-SD.

Kybernetická bezpečnosť

Tiež povedal, že ich prioritou by bolo dátové pokrytie pre všetkých občanov, ale aj kybernetická bezpečnosť služieb. Tomáš Gál zo strany Sloboda a Solidarita zdôraznil, že by malo ísť hlavne o väčšiu aktivitu štátu v procesoch digitalizácie a aby bolo verejné obstarávanie modulárne.

„Prvými krokmi by bola decentralizácia, lebo samosprávy majú dôležitú úlohu pre občanov a tiež neustále vzdelávanie občanov v digitálnych zručnostiach a gramotnosti,“ povedal Marek Hudák z Kresťanskodemokratického hnutia.