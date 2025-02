Skupina Slovak Telekom má za sebou úspešný rok, dosiahla vyššie výnosy aj prevádzkový zisk

Skupina Slovak Telekom ostáva jedným z najdôležitejších investorov na Slovensku. Za celý fiškálny rok 2024 dosiahla konsolidované výnosy 864,3 milióna eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 5 %.

Telekomunikačná skupina eviduje za vlaňajšok prevádzkový zisk na úrovni 389 miliónov eur, čo je o 11 % viac ako v predchádzajúcom roku. Úroveň prevádzkového zisku EBITDA oproti minulému roku podľa skupiny pozitívne ovplyvňujú najmä priaznivé ceny energií.

Rok rozvoja

Celkové investície telekomunikačnej skupiny ostali na úrovni 175 miliónov eur. Ku koncu minulého roka využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 534 000 zákazníkov. Telekomunikačnej skupine medziročne vzrástol počet širokopásmových prístupov o viac ako 1 % na 813-tisíc. Na konci roka 2024 dosiahol počet TV zákazníkov 681-tisíc.

„Pre Slovak Telekom to bol rok rozvoja, inovácií a zodpovedného podnikania. Pokračovali sme v investíciách do našej technologickej infraštruktúry, posilnili sme výhody pre zákazníkov a aktívne sme sa zapájali do spoločenských iniciatív, ktoré odrážajú naše hodnoty. Podmienky okolo nás sa menia, prichádzajú nové výzvy. Verím v našu schopnosť zvládnuť ich a v kombinácii s úspešnou implementáciou našej stratégie uspieť ako digitálny telco líder,“ okomentovala dosiahnuté výsledky Melinda Szabó, generálna riaditeľka Slovak Telekomu a T-Mobile Czech Republic.

Prístup k digitálnemu pripojeniu

Slovak Telekom pokračoval vlani v investíciách do svojej siete s cieľom zabezpečiť prístup k digitálnemu pripojeniu, a to buď prostredníctvom vlastnej výstavby alebo v spolupráci s energetickými spoločnosťami na Slovensku.

V oblasti pevného pripojenia spoločnosť k 31. decembru 2024 zvýšila celkové pokrytie optickou sieťou na 1,226 milióna domácností, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 100 000 domácností. K tomuto rastu prispela aj dohoda s Východoslovenskou distribučnou, vďaka ktorej bolo možné priniesť od januára minulého roku optické pripojenie do nových lokalít východného Slovenska.

Hlavné investície smerovali do 5G siete

V oblasti mobilného pripojenia sa spoločnosť sústredila na zákaznícku skúsenosť. Hlavné investície smerovali do 5G siete, ktorá k záveru roka 2024 pokrývala 70,1 % populácie Slovenska (102 miest a 1019 obcí). V projekte zdieľania mobilných technológií s O2 bolo pokrytých 32 okresov.

S výhľadom na budúci rast prevádzky odštartoval Telekom v roku 2024 rozsiahly proces modernizácie mobilných sietí. Dátová prevádzka v mobilnej sieti Telekomu medziročne narástla o 26 % a v decembri 2024 dosiahol nový rekord v objeme prenesených dát s 20 133 TB za mesiac. Podiel 5G telefónov v sieti Telekomu vzrástol ku koncu roka 2024 na úroveň 43 %.