O2 postupuje pri ESG striktne podľa požiadaviek legislatívy, sústrediť sa chce na spokojnosť zákazníkov

Telekomunikačný operátor O2 pri ESG postupuje striktne podľa požiadaviek legislatívy. V prípade ESG však platí, že mnoho povinností bolo pre O2 Slovakia samozrejmosťou už pred prijatím tejto regulácie, nakoľko bol dlhodobo orientovaný na princíp férovosti a na spokojnosť zákazníkov.

„Vnímame, že s novým prezidentom sa v USA mení postoj k mnohým témam, nie len regulačným, avšak my sa sústredíme na našich zákazníkov, ich spokojnosť a legislatívne povinnosti v EÚ,“ uviedol operátor.

„Našim cieľom je správať sa zodpovedne ako firma bez ohľadu na to, aké regulačné pravidlá nás k tomu zaväzujú. Ak nejaké platia, budeme ich plniť rovnako, ako všetky ostatné povinnosti. V prípade, že by sa mali pravidlá meniť, určite sa do diskusie zapojíme. V každom prípade však nepredpokladáme, že by sme niečo zásadne menili na našom zodpovednom prístupe k zákazníkom, zamestnancom, širokej verejnosti či životnému prostrediu,“ píše ďalej O2 k téme ESG.

EÚ podľa neho nemusí ustupovať zo svojich ambícií byť vzorom pre celý svet v zodpovednom podnikaní pokiaľ dokáže spätne vyhodnotiť účinnosť svojich regulácií na globálnu konkurencieschopnosť a v prípade nutnosti pružne reagovať na svetový vývoj trhu.