Keď analýzy fungujú. Verejná správa si často objednáva IT služby pridraho, no prišiel pozitívny signál

Tlak na efektívnejšie využívanie verejných financií sa na Slovensku dlhodobo spája aj s oblasťou informačných technológií, kde štátne inštitúcie opakovane čelili kritike za nadmerné ceny vývoja a prevádzky IT systémov.
Analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) opakovane ukazujú, že verejná správa si často objednáva IT služby drahšie, než je bežná trhová úroveň porovnateľných štátnych riešení, a zároveň nad rámec cien, ktoré stanovuje referenčný cenník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Práve preto patrí dôsledné porovnávanie cien a tlak na vyjednávanie lepších podmienok medzi kľúčové odporúčania pri nákupoch IT služieb.
Nová zmluva na štyri roky
Z pohľadu hodnoty za peniaze sa ako pozitívny signál javí aktuálny vývoj na Ministerstve financií SR, ktorému sa aj na základe analytických vstupov podarilo vyrokovať nižšie ceny pri dvoch strategických informačných systémoch. Ide o Rozpočtový informačný systém a Centrálny ekonomický systém, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v každodennom fungovaní verejných financií a ekonomickej agendy štátu.
Národná koncepcia inormatizácie verejnej správy má priniesť renesanciu digitalizácie a AI na úrady
Rozpočtový informačný systém predstavuje základný nástroj riadenia verejných financií, ktorý využívajú ministerstvá aj ďalšie štátne organizácie. Ministerstvo financií uzatvorilo s dodávateľom novú zmluvu na obdobie štyroch rokov s možnosťou opcie až na desať rokov.
Nižšie hodinové sadzby odborníkov
V rámci rokovaní sa podarilo znížiť hodinové sadzby IT odborníkov, čo prinesie ročnú úsporu do výšky približne 0,7 milióna eur vrátane DPH. V porovnaní s pôvodnou ponukou úspešného uchádzača ide o zníženie ceny o 9,7 percenta pri zachovaní rovnakého rozsahu objednávaných služieb. Útvar hodnoty za peniaze v tejto súvislosti dlhodobo zdôrazňuje, že „pri nákupoch IT služieb má štát vychádzať z cien porovnateľných riešení a postupne sa približovať k trhovým podmienkam“.
Úspory sa podarilo dosiahnuť aj pri Centrálnom ekonomickom systéme, ktorý prepája účtovníctvo, personálne agendy, správu majetku a ďalšie ekonomické procesy organizácií napojených na štátny rozpočet. Pri dodatku k zmluve o jeho vývoji a prevádzke sa dohodla sedempercentná zľava, vďaka ktorej klesli investičné náklady z pôvodných 19 miliónov eur na 17,7 milióna eur. Výraznejšie sa znížili aj náklady na služby nad rámec paušálu, ktoré pôvodne dosahovali 4 milióny eur a po úprave predstavujú 1,5 milióna eur vrátane DPH.