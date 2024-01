R1 – vreckový spoločník poháňaný AI. Nahradí v budúcnosti smartfóny?

Americký start-up Rabbit, v spolupráci s technologickou spoločnosťou Teenage Engineering, nedávno predstavil svoj najnovší produkt – R1. Tento inovatívny „vreckový spoločník“ je navrhnutý s cieľom posunúť hranice tradičnej interakcie s inteligentnými zariadeniami, čím sa stáva významným konkurentom v oblasti digitálnej technológie.

Odhalenie na CES: Nový rozmer mobilnej technológie

R1 bol odhalený na výstave Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas, a už pri svojom uvedení na trh pritiahlo pozornosť svojím jedinečným prístupom k AI. Svetlooranžový, veľkosti dlane, R1 poskytuje používateľom intuitívne a zároveň komplexné funkcie, ktoré výrazne presahujú bežné možnosti smartfónov.

Intuitívna interakcia a výkon AI

R1 využíva pokročilú umelú inteligenciu, konkrétne Large Action Model (LAM), ktorá rozširuje možnosti bežných jazykových modelov. Tento prístup umožňuje vykonávať rozmanité úlohy, od rezervácie letov až po úpravu obrázkov, a to všetko pomocou jednoduchých príkazov v prirodzenom jazyku. Stačí, keď používatelia stlačia a podržia tlačidlo na pravej strane zariadenia, aby sa rozprávali so svojím R1 ako s vysielačkou, vydávajú povely a prezerajú si zjednodušené vizuálne rozhranie, ktoré predstavuje ich asistenta ako zajačika v štýle pixel art. Podľa generálneho riaditeľa Rabbit Jesse Lyua spoločnosť chcela navrhnúť najjednoduchší počítač, ktorý by sa ovládal tak intuitívne, že sa nemusíte učiť, ako ho používať. „Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je odtrhnúť sa od operačného systému založeného na aplikáciách, ktorý v súčasnosti používajú smartfóny,“ hovorí Lyu. „Namiesto toho si predstavujeme prístup zameraný na prirodzený jazyk.“

LAM funguje tak, že sa najprv naučí porozumieť zámerom a správaniu ľudí v konkrétnych aplikáciách a potom tieto akcie napodobňuje. Nie sú potrebné vlastné integrácie, ako sú aplikačné programové rozhrania (API) pre každú aplikáciu, pretože model je univerzálny a funguje vo všetkých mobilných a desktopových prostrediach.

Výnimočný dizajn, ktorý pripomína populárne Tamagotchi

Spoločnosť Rabbit, v spolupráci s Teenage Engineering, vytvorila pre R1 dizajn s nostalgickým nádychom, inšpirovaný populárnymi digitálnymi hračkami ako Tamagotchi. Zariadenie, okrem iného, obsahuje aj 2,88-palcový dotykový displej a „králičie oko“ – kameru s možnosťou otáčania pre zvýšenú bezpečnosť a súkromie.

Nová generácia osobných asistentov do vrecka

R1 otvára dvere k novej ére zariadení poháňaných AI. Toto zariadenie naznačuje začiatok novej generácie technológií, ktoré ponúkajú sofistikované možnosti bez nutnosti zložitého ovládania.

S ohľadom na environmentálne dopady, Rabbit R1 sa snaží minimalizovať svoju uhlíkovú stopu. Napriek tomu, že spracovanie dát vyžaduje značné množstvo energie, samotné zariadenie je cenovo dostupné a energeticky efektívne.

V čase, keď digitálny svet neustále napreduje, spoločnosť Rabbit s R1 ukazuje, že inovácie môžu viesť k jednoduchším, intuitívnejším a bezpečnejším spôsobom interakcie s technológiou. Tento malý, ale výkonný „vreckový spoločník“ má potenciál zásadne zmeniť naše digitálne návyky i paradigmy a možno v budúcnosti nahradiť smartfóny.