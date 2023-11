Majstrovské dielo otca a syna: Drevený Tesla Cybertruck pre Muska za rekordných 100 dní (video)

Zatiaľ čo svetový gigant Tesla výrobu modelu Cybertrucku od jeho predstavenia v roku 2019 stále odkladá, jeden nadšený dvojčlenný tím ukázal, že nič nie je nemožné. Tvorcovia kanálu ND – Woodworking Art dosiahli niečo, čo mnohí považujú za nemysliteľné – postavili plne funkčný drevený model Tesla Cybertruck za neuveriteľných 100 dní. Tento výtvor nie je len akýmsi konceptom, je to reálne vozidlo, odolné drevené prevedenie futuristického automobilu určeného pre samotného Elona Muska.

Remeselná precíznosť, ktorá prekoná očakávania

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o zaujímavý experiment, no otec a syn, ktorí stoja za ND – Woodworking Art, vložili do projektu svoje srdce, dušu a umenie. Proces začal s konštrukciou kovového rámu, čo je základ každého vozidla. Video, ktoré zachytáva celý proces, ukazuje, ako otec s láskou a pozornosťou ku detailom spája drevené diely, tvoriac tým zreteľné obrysy ikonického Cybertrucku.

Z kovového rámu po drevené dielo

Pôsobivý proces začal spojením kovového rámu, na ktorom sa postupne začali objavovať prvky charakteristické pre futuristický Cybertruck. Geometrické strešné rámy prezrádzajú, že ide o ikonický dizajn Elonovho obľúbeného vozidla. Avšak materiál bol tentoraz iný – drevo.

Interiér: Tam, kde sa drevo stáva umením

Interiér vozidla je ukážkou toho, ako môže byť drevo elegantné a funkčné zároveň. Tmavé leštené drevo tvoriace vnútro vozidla je usporiadané s takou presnosťou, že pripomína skladanie dielikov puzzle. Zatiaľ čo exteriér zaujme svetlým drevom, ktoré hneď prezradí tento Cybertruck, že ide o drevený model. Vozidlo zdobí biele X, ktoré znamená nové meno Twitteru pod kormidlom Elona Muska.

Dôležité detaily pre celok

Každé orezávanie dreva má svoj zmysel a účel. Drevené rafiky a volant v štýle arkádových závodných hier sú dôkazom, že remeslo a presnosť idú ruka v ruke. Nakoniec majster pridáva funkčný LED svetelný pás, podobne, ako je to v modely od Muska. Po dokončení Cybertruck nebude stáť len v dielni. Otec a syn ho vzali na cestu, čím sa ich drevený skvost stal viac než len statickým exponátom – je to plne funkčné vozidlo.

Odkaz pre Elona Muska

Vo videu, ktoré zachytáva celý proces, otec údržbár vyjadruje úprimný odkaz Elonovi Muskovi: „Som si vedomý toho, že Tesla čelila mnohým výzvam pri realizácii Cybertrucku. Zachovávam však neochvejnú dôveru vo vašu víziu a schopnosti Tesly. Som presvedčený, že toto výnimočné vozidlo nakoniec uspeje,“ odkazuje šikovný zhotoviteľ dreveného Cybertrucku výrobcovi skutočného modelu, ktorého výroba sa opäť odložila na november 2023.