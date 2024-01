Architekt navrhol vesmírny výťah, ktorý spája oceán s hviezdami

Predstavte si svet, kde cestovanie do vesmíru je také jednoduché ako jazda výťahom. Tento sen by sa čoskoro mohol stať skutočnosťou vďaka inovatívnemu návrhu architekta Jordana Williama Hughesa. Jeho koncepcia vesmírneho výťahu predstavuje nielen technologický zázrak, ale aj krok k jednoduchšiemu a dostupnejšiemu kozmickému cestovaniu.

Jordan William Hughes, talentovaný architekt pracujúci pre britské architektonické štúdio Foster + Partners, navrhol myšlienku vesmírneho výťahu, ktorý by umožnil cestujúcim presun medzi vesmírnym prístavom na oceáne a vesmírnou stanicou viac ako 26 000 kilometrov nad Zemou. Tento návrh, ktorý vyvinul vo svojom voľnom čase, získal ocenenie na medzinárodnej súťaži Jacquesa Rougerieho v Paríži.

Asteroid ako protizávažie

Hughesov návrh využíva geostacionárnu obežnú dráhu, kde by bol zachytený asteroid slúžiaci ako protizávažie pre vesmírny prístav. Tieto dva prvky by boli spojené robustným popruhom, čo umožní drobným dronom transportovať ľudí aj náklad medzi zemským kozmodrómom a vesmírnou stanicou.

Kozmický prístav, ktorý funguje ako kotva na Zemi, bol navrhnutý tak, aby sedel na pohyblivom plavidle, aby sa zabránilo nebezpečným poveternostným podmienkam na Zemi.

Kľúčovým aspektom Hughesovho návrhu je jeho prístup k efektívnejšej a lacnejšej alternatíve vesmírneho cestovania v porovnaní s tradičnými raketami. Tento systém by mohol zásadne zmeniť vesmírny priemysel, čím by sa vesmírne cestovanie stalo viac dostupnou a realistickou možnosťou pre náklad aj vesmírnych turistov.

Nie je to však také ľahké

Hughes zdôrazňuje, že najväčšou výzvou je vyvinúť vhodný materiál pre výťahový popruh. Napriek existujúcim technickým a materiálovým prekážkam, Hughes je presvedčený o potenciáli a fyzikálnej realizovateľnosti vesmírnych výťahov. „Bol by to veľmi nákladný, veľmi zaujímavý projekt a neočakávam, že sa bude realizovať v najbližších 10 rokoch,“ pripúšťa mladý architekt pre súčasnú dobu zatiaľ príliš futuristickú myšlienku. „No chcel som navrhnúť projekt, ktorý by som sám rád využil, niečo, čo môže byť efektívne a udržateľné, ale aj luxusné a extravagantné,“ dodáva Hughes.

Hughesov vesmírny výťah nie je len dôkazom jeho kreativity a inžinierskeho umu, ale je tiež svedectvom o neustálom ľudskom úsilí prekonávať hranice možného. Tento koncept prináša nádej na novú éru kozmického prieskumu, kde cestovanie medzi Zemou a vesmírom bude jednoduché a dostupné pre každého.