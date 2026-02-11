Prístup k umelej inteligencii má čoraz viac zamestnancov, spolu s efektivitou však rastú aj riziká

K výraznejšej automatizácii práce by mohlo dôjsť v horizonte jedného až troch rokov.
Umelú inteligenciu (AI) v práci využíva čoraz viac ľudí. Počas jedného roka sa počet zamestnancov, ktorí majú prístup k AI, zvýšil o 50 %. K nástrojom AI má prístup približne šesť z desiatich zamestnancov a takmer 60 % z nich AI využíva v rámci svojej každodennej práce. Spoločnosť Deloitte o tom informovala na základe svojej publikácie State of AI in the Enterprise.

Potenciálna automatizácia

„S nástrojmi umelej inteligencie môže v tuzemsku pracovať čoraz viac zamestnancov. Aj vďaka tomu firmy na Slovensku a v Česku očakávajú, že AI prispeje k rastu ich produktivity. Avšak len menšina firiem zatiaľ systematicky preorganizovala pracovné roly alebo procesy s ohľadom na AI. Napriek tomu predpokladáme, že k výraznejšej automatizácii práce by mohlo dôjsť v horizonte jedného až troch rokov. Zásadnú systémovú zmenu práce však v tejto súvislosti zatiaľ neočakávame,“ uviedol Jan Hejtmánek zo spoločnosti Deloitte.

Globálne dáta podľa spoločnosti ukázali, že skutočný vplyv AI na biznis v praxi rýchlo rastie. Až štvrtina lídrov uviedla, že AI má na ich organizáciu transformačný vplyv, čo predstavuje dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zároveň 84 % firiem zvyšuje investície do AI a 78 % deklaruje rastúcu dôveru v túto technológiu. Takmer tri štvrtiny organizácií podľa štúdie dúfajú, že v budúcnosti zvýšia svoje príjmy vďaka iniciatívam v oblasti AI.

Vplyv na zamestnancov

Firmy predpokladajú, že AI bude mať vplyv aj na samotných zamestnancov. Tretina (36 %) opýtaných spoločností predpokladá, že aspoň 10 % ich pracovných pozícií bude plne automatizovaných do jedného roka. Väčšina firiem (82 %) tento stav očakáva do troch rokov. Najviac sa to pritom podľa odborníkov môže dotknúť juniorských pozícií alebo pracovných miest, kde automatizácia nahrádza rutinné a časovo náročné činnosti.

Posilňovať sa má aj úloha AI agentov. V horizonte dvoch rokov by sa táto technológia mala stať všadeprítomnou a aspoň v obmedzenej miere ju budú využívať takmer tri zo štyroch firiem. Podobný trend sa podľa štúdie očakáva aj pri AI v podobe robotov alebo autonómnych zariadení. Do dvoch rokov by podľa odborníkov mohol podiel firiem, ktoré využívajú fyzickú AI dosiahnuť 80 %.

Zvyšovanie produktivity a efektivity

Firmy však vnímajú aj možné riziká spojené s umelou inteligenciou. Najväčšie obavy vyvoláva ochrana a bezpečnosť údajov (73 %), nasledujú právne riziká, oblasť duševného vlastníctva a súlad s predpismi (50 %), schopnosti v oblasti riadenia a dohľadu (46 %) a kvalita, konzistentnosť a vysvetliteľnosť modelov (46 %). Kým globálne využíva AI na hĺbkovú transformáciu svojho biznisu 34 % firiem, u nás sa využíva najmä na zvyšovanie efektivity.

„V slovenských a českých a firmách slúžia AI nástroje predovšetkým na zvyšovanie efektivity a produktivity. V porovnaní so svetom sme opatrnejší aj pri presúvaní AI projektov do stavu plošného využitia. Zatiaľ čo globálne má viac než 40 % firiem projekty už vo fáze produkcie, na Slovensku a v Česku výrazne viac organizácií zotrváva v pilotnom režime a obmedzenom rozsahu. Zároveň u nás silnejšie riešime otázky týkajúce sa regulácie, práce s dátami a riadenia rizík, čo je do značnej miery dané európskym regulačným prostredím,“ doplnil Hejtmánek.

Štúdia State of AI in the Enterprise od spoločnosti Deloitte vychádza z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v 24 krajinách. Zúčastnilo sa ho vyše 3 200 lídrov z oblasti biznisu a IT naprieč šiestimi odvetviami.

