Keď sa pýtate Googlu na zdravie, odpovedá YouTube? Nová štúdia spochybňuje spoľahlivosť umelej inteligencie

Predstavte si, že vás už niekoľko dní bolí hlava, máte zvláštne závraty alebo pretrvávajúci kašeľ. Namiesto návštevy lekára otvoríte mobil, zadáte otázku do Googlu a čakáte na rýchlu odpoveď. Tá sa objaví hneď na vrchu obrazovky – prehľad vytvorený umelou inteligenciou, ktorý pôsobí odborne a presvedčivo. Lenže čo ak zdrojom tejto „odbornej“ rady nie je lekárska stránka, ale video z YouTube?
Ako uvádza portál Guardian, presne na to upozorňuje nová štúdia z Nemecka, ktorá vyvolala vážne otázky o tom, ako spoľahlivé sú zdravotné informácie poskytované nástrojom AI Overviews od spoločnosti Google. Výskumníci zistili, že umelá inteligencia pri odpovediach na otázky o zdraví najčastejšie cituje práve YouTube – viac než nemocnice, odborné portály či oficiálne zdravotnícke inštitúcie.
A to v čase, keď tieto prehľady každý mesiac vidí približne 2 miliardy ľudí po celom svete.
AI na vrchu vyhľadávania
Služba AI Overviews sa v posledných mesiacoch stala neprehliadnuteľnou súčasťou vyhľadávania. Keď používateľ položí otázku, Google mu namiesto zoznamu odkazov často ponúkne súhrnnú odpoveď vytvorenú generatívnou umelou inteligenciou. Tá má šetriť čas a zjednodušiť orientáciu v informáciách.
Spoločnosť Google dlhodobo tvrdí, že tieto prehľady čerpajú zo spoľahlivých zdrojov, ako sú Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb či renomovaná Mayo Clinic. Nový výskum však naznačuje, že realita je zložitejšia.
Analýza viac ako 50-tisíc otázok
Štúdiu vypracovali analytici zo spoločnosti SE Ranking, ktorá sa zaoberá optimalizáciou pre vyhľadávače. Preskúmali odpovede na 50 807 zdravotných otázok zadaných do Googlu v Nemecku.
Výsledky boli prekvapivé.
AI Overviews sa objavili vo viac ako 82 % týchto vyhľadávaní. A keď výskumníci analyzovali zdroje, z ktorých umelá inteligencia čerpala, zistili, že najcitovanejšou doménou bol YouTube.
Konkrétne išlo o 20 621 citácií z celkového počtu 465 823 odkazov, čo predstavuje približne 4,43 %. Žiadna nemocničná sieť, vládna zdravotnícka stránka ani univerzita sa tomuto podielu nepriblížila.
Na druhom mieste sa umiestnil portál NDR.de, tretie obsadila stránka Msdmanuals.com. Až za nimi nasledovali špecializované zdravotnícke portály.
OpenAI spúšťa ChatGPT Health: Umelá inteligencia si „prečíta“ vaše zdravotné záznamy. Pomoc pre pacientov či riziko?
Problém: YouTube nie je lekárska autorita
Výskumníci upozorňujú, že hlavný problém nespočíva v samotnom YouTube, ale v jeho povahe.
„YouTube nie je vydavateľ medicínskeho obsahu,“ uviedli v štúdii. „Je to otvorená platforma, kde môže publikovať ktokoľvek – od certifikovaných lekárov až po influencerov bez odborného vzdelania.“
To znamená, že vedľa kvalitných odborných videí existujú tisíce ďalších, ktoré môžu byť nepresné, zavádzajúce alebo úplne nepravdivé. Umelá inteligencia však nemusí vždy spoľahlivo rozlíšiť, ktoré z nich sú dôveryhodné.
A keď sa takéto video stane zdrojom zdravotnej rady, riziko pre používateľa rastie.
Google: Citujeme aj nemocnice a odborníkov
Spoločnosť Google reagovala s tým, že AI Overviews boli navrhnuté tak, aby zobrazovali kvalitný obsah bez ohľadu na formát. Podľa firmy pochádza veľká časť zdravotných videí na YouTube od nemocníc, kliník a licencovaných odborníkov.
Google tiež zdôraznil, že z 25 najcitovanejších videí v štúdii bolo až 96 % z medicínskych kanálov.
Výskumníci však upozorňujú na dôležitý detail: týchto 25 videí tvorí menej než 1 % všetkých odkazov na YouTube, ktoré AI Overviews používajú. Pri zvyšných tisícoch videí už pôvod a kvalita obsahu nie sú také jasné.
Varovanie po predchádzajúcich chybách
Výskum prichádza krátko po tom, čo denník Guardian upozornil na konkrétne prípady, keď Google poskytol nesprávne zdravotné informácie.
V jednom z nich AI nesprávne interpretovala výsledky testov funkcie pečene. Podľa odborníkov mohli tieto informácie viesť k tomu, že ľudia so závažným ochorením nadobudli falošný pocit bezpečia.
Po kritike Google odstránil AI prehľady pri niektorých zdravotných vyhľadávaniach, nie však pri všetkých.
Prečo práve Nemecko?
Výskumníci si pre štúdiu vybrali Nemecko zámerne. Tamojší zdravotný systém patrí k najprísnejšie regulovaným v Európe a funguje podľa presných štandardov.
Ak sa aj v takomto prostredí AI spolieha na neautoritatívne zdroje, naznačuje to, že problém môže existovať aj inde.
„Ak sa to deje tu, môže sa to diať kdekoľvek,“ upozorňujú autori štúdie.
Popularita verzus odbornosť
Hannah van Kolfschooten z Univerzity v Bazileji, ktorá sa na výskume nepodieľala, považuje výsledky za alarmujúce, a to aj napriek tomu, že štúdia má isté obmedzenia a bola vykonaná len ako jednorazový prehľad v decembri 2025.
Podľa nej ide o dôkaz, že riziká nie sú náhodné, ale systémové. „Závislosť od YouTube namiesto verejných zdravotníckych orgánov naznačuje, že rozhodujúcim faktorom je skôr viditeľnosť a popularita než medicínska spoľahlivosť,“ uviedla.
Inými slovami: algoritmus môže uprednostniť video s miliónmi zhliadnutí pred odborným článkom, ktorý číta menej ľudí – hoci je presnejší.
Čo to znamená pre bežných používateľov?
Pre milióny ľudí, ktorí dnes riešia zdravotné problémy najskôr cez internet, sú tieto zistenia varovaním.
AI Overviews pôsobia autoritatívne. Sú krátke, prehľadné a umiestnené na najviditeľnejšom mieste. Práve preto im ľudia prirodzene dôverujú.
Lenže štúdia ukazuje, že za týmito odpoveďami sa často skrývajú zdroje, ktoré nemusia spĺňať medicínske štandardy.
Odborníci preto odporúčajú, aby používatelia brali podobné prehľady len ako orientačný zdroj a pri vážnejších problémoch sa vždy obrátili na lekára alebo oficiálne zdravotnícke stránky.
Budúcnosť digitálneho „lekára“
Google zatiaľ tvrdí, že systém neustále vylepšuje a pracuje na zvyšovaní kvality zdravotných odpovedí. Výskumníci však upozorňujú, že bez zásadnejších zmien v tom, ako AI hodnotí dôveryhodnosť zdrojov, môže problém pretrvávať.
Otázka preto znie: má byť prvým „lekárom“, ktorého sa pýtame, algoritmus napojený na YouTube?
Alebo by mal digitálny svet konečne priznať, že zdravie si vyžaduje viac než len rýchlu odpoveď na obrazovke?