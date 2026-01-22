Umelú inteligenciu používa častejšie Generácia Z a Mileniáli, pre väčšinu mladých je už prvou voľbou

Umelú inteligenciu používa dvakrát viac ľudí než v minulom roku. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS. Výsledky ukázali, že ešte pred rokom tvorili užívatelia umelej inteligencie tretinu populácie, pričom dnes je to dvojnásobne viac. S umelou inteligenciou majú pritom skúsenosti všetky vekové kategórie. Najväčší boom v používaní AI však zaznamenali u strednej vekovej generácie od 45 do 60 rokov, a tiež u ľudí s nižším vzdelaním.
Prieskum ukázal, že umelú inteligenciu pravidelne využíva 29 percent občanov Slovenska. Tretina respondentov uviedla, že ju už využila aspoň niekoľkokrát. Spolu tak ide o dve tretiny populácie, ktoré s AI už majú skúsenosti. Desatina opýtaných sa vyjadrila, že umelú inteligenciu ešte len plánuje využiť, pričom štvrtina ju úplne odmieta. Agentúra NMS vykonávala prieskum od 28. novembra do 2. decembra 2025 na vzorke 1 006 respondentov.
AI má pestré využitie
Častejšie využívajú AI ľudia z Generácie Z a Mileniáli, vysokoškolsky vzdelaní a obyvatelia Bratislavského kraja. AI má medzi užívateľmi pestré využitie, pričom najčastejšie (65 %) ju používajú na rýchle vyhľadávanie informácií. Jedna tretina Slovákov ju využíva ako prekladač cudzích jazykov a štvrtina cez ňu hľadá praktické tipy.
OpenAI spúšťa ChatGPT Health: Umelá inteligencia si „prečíta“ vaše zdravotné záznamy. Pomoc pre pacientov či riziko?
„Medzi pomerne časté spôsoby využívania umelej inteligencie patrí aj vyhľadávanie inšpirácie na varenie, generovanie textov či tvorba a úprava obrázkov. Kvôli týmto úlohám siaha po AI pätina jej užívateľov,“ spresnila agentúra.
Vyhľadávanie informácií
Výsledky prieskumu ukázali, že pre mladých ľudí je AI pre vyhľadávanie obľúbenejšie než online vyhľadávače. Denisa Lakatošová z NMS spresnila, že klasickému vyhľadávaniu informácií cez vyhľadávače ostáva verná polovica užívateľov umelej inteligencie, pričom tretina vyhľadáva priamo cez AI. Najčastejšie ide pritom o mladých ľudí z Generácie Z.
Umelá inteligencia vstupuje do novej fázy, rok 2026 bude formovať sedem trendov
Lakatošová súčasne podotkla, že u mladej generácie sa za posledný rok zvýšil počet užívateľov len mierne. Ten bol totiž už pred rokom pomerne vysoký. „Zintenzívnil sa však spôsob, ako mladí AI využívajú. V porovnaní s ostatnými ju využívajú na viac činností, a pre väčšiu časť z nich je už prvou voľbou, ak si idú na internete niečo vyhľadať,“ doplnila Lakatošová.
Najmladší užívatelia v porovnaní s ostatnými AI častejšie využívajú aj na hľadanie praktických tipov pre osobný život, ako napríklad tipy na darčeky, tréningové plány a iné. Rovnako AI viac využívajú na brainstorming, generovanie textu, analýzu dát či tvorbu študijných materiálov.
Postoje k AI
Pozitívne vníma umelú inteligenciu presne polovica respondentov, kým minulý rok to bolo iba niečo vyše tretiny. Negatívny postoj k AI má 37 percent z opýtaných. Podľa prieskumu ide častejšie o tých, ktorí AI odmietajú a o staršie ročníky nad 61 rokov. AI súčasne odmietajú častejšie ženy než muži.
ESET predpovedá v roku 2026 nárast kybernetických hrozieb, svoju rolu v nich zohrá aj umelá inteligencia
„Priama skúsenosť ľudí s umelou inteligenciou sa pravdepodobne podpísala aj na jej pozitívnejšom vnímaní,“ myslí si Lakatošová. Napriek tomu sú však stále prítomné aj obavy pri používaní AI. Úplne bez obáv je len 11 percent občanov Slovenska. Obavy o bezpečnosť či z možného zneužitia AI vyjadrilo 49 percent ľudí. Dezinformácií či falošného obsahu sa obáva 40 percent.
Obavy v súvislosti s ochranou osobných údajov a súkromia má 37 percent respondentov a 32 percent uviedlo aj obavy z nadmernej závislosti na technológiách. Z toho, že by AI mohla spôsobiť stratu pracovných miest má obavy 32 percent opýtaných. Prieskum tak podľa Lakatošovej odhalil, že nielen odporcovia AI, ale aj samotní užívatelia si do určitej miery uvedomujú riziká umelej inteligencie. Stále tak zostáva určitá miera obáv a opatrnosti.