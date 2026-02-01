AI agenti ako kolegovia? Firemné technológie v roku 2026 prinesú revolučné zmeny

Rok 2026 prinesie zásadnú transformáciu v tom, ako firmy používajú umelú inteligenciu (AI). Podľa analýzy spoločnosti SAP, najväčšieho európskeho softvérového giganta, sa už nebude spoliehať len na univerzálne veľké jazykové modely (LLM), ale na špecializované foundation modely optimalizované pre konkrétne typy dát a úloh.
Kľúčové predpoklady
Firmy začnú nasadzovať modely určené napríklad na video, fyziku, robotiku alebo simulácie, ktoré sú presnejšie a rýchlejšie ako doterajšie univerzálne LLM. V podnikovej praxi rastie využitie relačných foundation modelov trénovaných na štruktúrovaných dátach, ako sú tabuľky, ERP systémy alebo transakcie, ktoré umožňujú presnejšie vytvárať rizikové skóre dodávateľov či detegovať anomálie.
Umelú inteligenciu používa častejšie Generácia Z a Mileniáli, pre väčšinu mladých je už prvou voľbou
Kľúčovým predpokladom pre plné využitie AI je však jednotná dátová vrstva, ktorá poskytuje presný kontext naprieč podnikom. Zatiaľ len vyše 18 % slovenských firiem má takýto zdroj dát, no až 52 % manažérov už plánuje jeho integráciu, čo je podľa šéfa SAP Slovensko Martina Ferenca pozitívny signál.
AI sa zároveň stane natívnou súčasťou softvérových riešení. Počíta sa s nasadením stoviek AI agentov, ktorí budú pôsobiť ako kolegovia, a ich činnosť bude riadená konceptom agentic governance – teda auditom, nastavením autonómie a hodnotiacimi metrikami.
Digitálna suverenita
Veľkou novinkou budú hlasové interakcie, kedy používateľ hlasom zadá úlohu, napríklad pripraviť služobnú cestu k zákazníkovi s najviac leadmi, a AI agent všetko automaticky vybaví bez potreby manuálneho zásahu.
Umelá inteligencia vstupuje do novej fázy, rok 2026 bude formovať sedem trendov
Ďalším významným trendom bude deglobalizácia AI s dôrazom na digitálnu suverenitu. Firmy budú uprednostňovať regionálne riešenia s kontrolou nad dátami a dodržiavaním lokálnych regulácií, čo znamená voľbu suverénneho cloudu a preferenciu domácich technológií.
SAP patrí medzi svetových lídrov v podnikových aplikáciách a AI riešeniach pre firmy. Už viac než 50 rokov pomáha organizáciám integrovať kľúčové obchodné procesy vrátane financií či obstarávania s cieľom dosahovať vynikajúce výsledky.