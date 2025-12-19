Podniky majú nové povinnosti pri oznamovaní cien služieb, za ich nesplnenie im hrozí sankcia

Dňa 12. novembra 2025 nadobudla účinnosť novela zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorá zavádza novú povinnosť pre podniky poskytovať úradu informácie o každej zmene cien a poplatkov za služby.
Podnik je povinný takúto informáciu doručiť úradu najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí podnikom sankcia v rozpätí od 200 EUR až do výšky 5 % z obratu podniku. Informoval o tom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Účelom tejto novely je zabezpečiť verejnosti ucelený a aktuálny prehľad o obchodných ponukách operátorov na trhu elektronických komunikácií. To má zákazníkom umožniť jednoduchšie vybrať si najvhodnejší produkt s optimálnou cenou podľa ich potrieb.
Úrad zverejňuje získané informácie o hlasových a internetových produktoch jednotlivých operátorov vrátane cien na portáli https://porovnavac.teleoff.gov.sk/sk/porovnavac-cien-komunikacnych-sluzieb/. Tento portál slúži ako porovnávací nástroj pre verejnosť a zvyšuje transparentnosť cien na trhu.