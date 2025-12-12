5G sieť je dostupná pre 99,76 percent Slovákov, O2 pokrylo stovky nových lokalít

Operátor O2 oznámil, že 5G sieť je od tohto týždňa dostupná pre 99,76 % ľudí na Slovensku. Táto dostupnosť znamená, že 5G signál môžu využívať ľudia spolu v 2860 mestách a obciach.
V posledných týždňoch operátor sprístupnil 5G signál až v 549 nových lokalitách, čo zásadne zlepšilo pokrytie a kvalitu mobilného internetu. Významnú úlohu pri rozšírení siete zohralo sprístupnenie 700 MHz frekvenčného pásma, ktoré umožnilo lepšie prenikanie signálu a zvýšenie dosahu siete.
Slovensko patrí v rozširovaní 5G internetu medzi európsku špičku, vyniká pokrytím vidieka
O2 investovalo viac ako 100 miliónov eur do modernizácie svojej siete za posledné dva roky, čo prispelo k vysokej kvalite a spoľahlivosti 5G pripojenia. Po dokončení projektu zdieľania sietí s partnerským operátorom koncom septembra pokračuje O2 v rozvoji infraštruktúry a plánuje v blízkej budúcnosti rozšírenie 5G+ siete, ktorá zákazníkom ponúkne ešte vyššiu kvalitu dátovej komunikácie pre zariadenia s kompatibilným hardvérom a SIM kartami.
Pre využívanie všetkých výhod 5G siete je však potrebné mať 5G zariadenie. Podiel zákazníkov O2 so 5G zariadením na konci novembra dosiahol 43,4 % z celkového počtu používateľov siete. Títo zákazníci môžu vďaka 5G signálu zažiť výrazne vyššiu rýchlosť internetu a lepšiu kvalitu streamovania.