Zmena poskytovateľa internetu je jednoduchá ako zmena telefónneho čísla, platí to už skoro rok

Zmena poskytovateľa internetu je podľa Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dnes rovnako jednoduchá ako portácia telefónneho čísla. Vyhláška č. 137/2024, ktorá upravuje pravidlá pri zmene internetového operátora, platí od 1. januára 2025. Uviedol to úrad na svoje webovej stránke.
Úrad za prvých šesť mesiacov tohto roka zaznamenal takmer 6 300 úspešne dokončených zmien poskytovateľa internetu. Pomocou týchto dát a na základe pripomienok operátorov vyhodnocuje možnosti optimalizácie vyhlášky, aby sa proces ešte viac zefektívnil a zjednodušil pre zákazníkov aj poskytovateľov.
Podľa vyhlášky sú internetoví poskytovatelia povinní rešpektovať stanovené postupy, ktoré majú zabezpečiť hladký priebeh zmien. Predseda úradu Ivan Marták zdôraznil, že napriek tomu, že vyhláška vytvorila funkčný rámec, je potrebné obdobie adaptácie, čo dokazujú aj počty zamietnutých žiadostí.
Populácia Slovenska nevyniká digitálnymi zručnosťami, väčšina má rovnaké heslo na viacerých účtoch
Úrad eviduje, že 1 323 žiadostí o zmenu internetového operátora zamietol nový operátor a 1 603 žiadostí zamietol odchádzajúci operátor.
V priebehu roka úradu operátori poskytli verbálne pripomienky k aplikácii vyhlášky. Úrad nevylučuje, že tieto podnety môžu byť zohľadnené v budúcej novele vyhlášky s cieľom ešte viac uľahčiť proces zmeny internetu, zlepšiť komfort zákazníkov a aplikovateľnosť pre poskytovateľov.
Vyhláška č. 137/2024 bola schválená s cieľom zjednodušiť prechod medzi poskytovateľmi internetu a motivovať konkurenciu na trhu, pričom jej platnosť začala od začiatku roka 2025.