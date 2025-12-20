Národná koncepcia inormatizácie verejnej správy má priniesť renesanciu digitalizácie a AI na úrady

Vládni predstavitelia v stredu na rokovaní vlády Slovenskej republiky odobrili Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predstavuje renesanciu strategického riadenia informatizácie a digitálnej transformácie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2026 až 2030. Hlavným zámerom je podľa neho zabezpečiť, aby verejná správa poskytovala lepšie služby občanom a podnikateľom pri efektívnejšom využívaní zdrojov.
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy vznikla podľa MIRRI ako odpoveď na potrebu systematickej modernizácie verejnej správy v kontexte rýchlo sa meniacich technologických možností, rastúcich očakávaní občanov a záväzkov vyplývajúcich z programu Digitálna dekáda 2030. Ním sa Európska únia zaviazala dosiahnuť digitálnu suverenitu a konkurencieschopnosť.
„Koncepcia prináša päť zásadných zmien. Zavádza do praxe pätnásť koordinovaných programov s viacročnými rozpočtami s jasnými, merateľnými ukazovateľmi inšpirovanými Programom životných situácií. Každá priorita má vlastný plán, zadefinované zodpovednosti a očakávané, merateľné výsledky,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu a štátny tajomník pre digitalizáciu MIRRI SR Radoslav Štefánek.
Významnou inováciou je podľa neho aj zavedenie umelej inteligencie ako systémovej zmeny a nový spôsob fungovania úradov. „Plánujeme vytvoriť dvanásť AI asistentov pre životné situácie a Konsolidovanú analytickú vrstvu pre prediktívnu analytiku,“ dodal.
Vďaka Národnej koncepcii budú vytvorené zdieľané komponenty pre identitu, registre a cloud, ktorý bude dostupný všetkým úradom aj samosprávam bezplatne. Otvorené aplikačné rozhranie (API) umožní súkromnému sektoru stavať inovatívne služby na verejnej infraštruktúre.