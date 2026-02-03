Ako sa brániť pred hackermi? Ochráňte si web prostredníctvom týchto 5 tipov

Za posledné roky sme si aj u nás na Slovensku zvykli, že hackerské útoky nie sú len fenoménom špionážnych filmov alebo veľkých zahraničných firiem.
Informačný servis
Informačný servis
2 min. čítania
Concept is data security access. Shield on a computer desktop or laptop protect sensitive data. Internet security.
Foto: Adobe Stock
Slovensko IT - Informačné technológie Zaujímavosti z lokality Slovensko

Chrániť svoj web si v dnešnej dobe musíme všetci, či sa nám to páči (a chce), alebo nie.

Hackeri neustále hľadajú spôsoby, ako zneužiť zraniteľnosti vašich webstránok. A keď sa im to podarí, môžete prísť o svoju reputáciu alebo dokonca celý web.

Preto vám prinášame zoznam 5 jednoduchých tipov na zabezpečenie webu, ktoré vám pomôžu zvýšiť jeho bezpečnosť a minimalizovať riziko útokov:

  1. HTTPS a SSL certifikát
  2. Pravidelné aktualizácie
  3. Zabezpečené nahrávanie súborov
  4. Firewally a bezpečnostné pluginy
  5. Kvalitný poskytovateľ webhostingu

1. HTTPS a SSL certifikát

Ak ste doteraz bezpečnosť svojho webu vôbec neriešili, úplne prvým krokom je pohľad na názov vašej stránky v lište s odkazom. Uistite sa, že vaša webstránka používa protokol https (namiesto http). Takto šifrovaná komunikácia medzi prehliadačom a serverom chráni citlivé informácie pred odchytením.

SSL certifikát je úplná nevyhnutnosť, ak máte e-shop alebo máte na webe formulár. Je súčasťou väčšiny CMS, ktoré ich zahŕňajú do svojich platených plánov. Ak ste ich na vytvorenie webu nepoužili, budete si musieť zaobstarať vlastný SSL certifikát

2. Pravidelné aktualizácie

Ďalším základným krokom k zvýšeniu bezpečnosti vášho webu sú pravidelné aktualizácie softvéru stránok. Updaty často riešia opravy zraniteľností, ktoré by inak mohli zneužiť hackeri.

Tento bod je obzvlášť dôležitý, ak máte svoj web vo WordPresse. Používajte zásadne len dôveryhodné pluginy a odstráňte tie, ktoré nepoužívate alebo sú staré. Bezpečnostným rizikom môžu byť tak či tak.

3. Zabezpečené nahrávanie súborov

Ak na vašom webe umožňujete nahrávanie súborov používateľmi, povoľte len bezpečné typy súborov a obmedzte ich veľkosť.

Súbory z vášho webu sa automaticky ukladajú na váš webhosting. Ak máte spoľahlivého prevádzkovateľa hostingu, ten súbory na serveri pravidelne kontroluje prostredníctvom tzv. malvér skenu.

4. Firewally a bezpečnostné pluginy

Na blokovanie neautorizovaného prístupu na server používajte firewall. Ten filtruje škodlivý traffic a pridáva aj ochranu proti pokročilejším hrozbám, ako je napríklad SQL injection.

Vo WordPresse môžete využiť aj firewall pluginy, ako je Wordfence, Sucuri nebo All-In-One Security. Hoci to nebude zadarmo, ide o užitočnú investíciu do bezpečnosti webu, ktorej narušenie by vás mohlo stáť o dosť viac.

5. Kvalitný poskytovateľ webhostingu

Vyberte si dobrého poskytovateľa webhostingu. Z pohpľadu bezpečnosti je to ten, ktorý ponúka ochranu pred útokmi, obnovy zo zálohy a často zálohuje.

Plán zálohovania a obnovy potrebujete, aby ste si mohli webstránky rýchlo obnoviť v prípade, že bude váš web napadnutý. A ak by skutočne k takej situácii došlo, zodpovedný poskytovateľ služieb s vami bude okamžite komunikovať a celú udalosť urýchlene riešiť.

Informačný servis

Okruhy tém: Hackeri PR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk