Google údajne platí viac ako desať miliárd ročne za udržanie dominancie na trhu, spoločnosť čelí protimonopolnej žalobe 

Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok na otvorení najväčšieho protimonopolného procesu v Spojených štátoch za posledné štvrťstoročie obvinilo spoločnosť Google, že využíva dominantné postavenie na trhu s internetovým vyhľadávaním na to, aby zablokovala konkurentov a potlačila inovácie.

Budúcnosť internetu

„Tento prípad sa týka budúcnosti internetu a toho, či vyhľadávač spoločnosti Google bude niekedy čeliť zmysluplnej konkurencii,“ skonštatoval hlavný právnik rezortu Kenneth Dintzer.

Počas nasledujúcich 10 týždňov sa budú federálni právnici a generálni prokurátori jednotlivých štátov snažiť dokázať, že spoločnosť Google zmanipulovala trh vo svoj prospech tým, že svoj vyhľadávač na množstve miest a zariadení zablokovala ako predvolenú voľbu. Okresný sudca Amit Mehta pravdepodobne vydá rozhodnutie až začiatkom budúceho roka. Ak pritom rozhodne, že spoločnosť Google porušila zákon, ďalší súdny proces rozhodne, aké kroky by sa mali podniknúť.

Podľa očakávania by mali vypovedať najvyšší predstavitelia spoločnosti Google a jej materskej spoločnosti Alphabet, ako aj ďalších vplyvných technologických spoločností. Mal by medzi nimi byť aj generálny riaditeľ spoločnosti Alphabet Sundar Pichai a súdne dokumenty podľa agentúry AP naznačujú, že by mohol byť predvolaný aj vysokopostavený manažér spoločnosti Apple Eddy Cue.

Nespravodlivá výhoda

Ministerstvo podalo protimonopolnú žalobu proti spoločnosti Google pred takmer tromi rokmi a obvinilo ju, že využíva dominantné postavenie vo vyhľadávaní na internete na získanie nespravodlivej výhody voči konkurencii. Vládni právnici tvrdia, že spoločnosť Google si chráni franšízu formou payoly, pričom ročne vyplatí miliardy dolárov za to, že je predvoleným vyhľadávačom v telefónoch iPhone aj vo webových prehliadačoch, ako sú Safari od spoločnosti Apple a Firefox od Mozilly.

„Google platí za tieto privilegované pozície viac ako 10 miliárd dolárov ročne,“ uviedol Dintzer a dodal, že „zmluvy spoločnosti Google zabezpečujú, že konkurenti sa nemôžu vyrovnať monetizácii reklamy na kvalitu vyhľadávania, najmä v telefónoch“ a „prostredníctvom tejto spätnej väzby sa toto koleso točí už viac ako 12 rokov. Vždy sa otáča v prospech spoločnosti Google“.

Dintzer zároveň vysvetlil, že čím viac vyhľadávaní spoločnosť Google spracuje, tým viac údajov zhromaždí a následne ich môže použiť na zlepšenie budúcich vyhľadávaní a získať tak ešte väčšiu výhodu oproti svojim konkurentom.

„Dáta používateľov sú pre vyhľadávač kyslíkom,“ vyjadril sa s tým, že vďaka dominancii na trhu sú „vyhľadávacie a reklamné produkty spoločnosti Google lepšie, ako môžu jej súperi dúfať“.

Predvolená voľba

A práve preto podľa neho Google platí toľko za to, aby bol ich vyhľadávač predvolenou voľbou v produktoch spoločnosti Apple a ďalších.

Google začal podľa Dintzera „predvolené nastavenia využívať ako zbraň“ pred viac ako 15 rokmi, pričom citoval interný dokument spoločnosti, v ktorom opatrenia označujú za „Achillovu pätu“ pre konkurenčné vyhľadávače, ktoré ponúkajú spoločnosti Yahoo a MSN.

Obvinil tiež spoločnosť Google, že prinútila Apple, aby bol jej vyhľadávač predvolený v jej zariadeniach, čo bolo podmienkou na získanie platieb za zdieľanie príjmov. Táto protisúťažná taktika údajne zabránila Applu vyvinúť vlastný vyhľadávač.

Neustále zlepšovanie Google

Google tvrdí, že čelí širokej konkurencii napriek tomu, že ovláda približne 90 % trhu s internetovým vyhľadávaním. Jeho súperi vraj zahŕňajú vyhľadávače, ako je Bing od Microsoftu, aj webové stránky, ako sú Amazon a Yelp, kde môžu spotrebitelia písať otázky o tom, čo kúpiť alebo kam ísť.

„Je veľa iných spôsobov, ako používatelia pristupujú k webu, než sú štandardné vyhľadávače, a ľudia ich neustále používajú,“ povedal právnik John Schmidtlein, ktorý zastupuje Google.

Z pohľadu spoločnosti Google podľa neho neustále zlepšovanie vyhľadávača vysvetľuje, prečo sa k nemu ľudia takmer reflexívne vracajú a prečo sa „googlenie“ dávno stalo synonymom pre vyhľadávanie na internete.

Agentúra AP pripomína, že súdny proces sa začal len pár týždňov po 25. výročí prvej investície do spoločnosti, keď spoluzakladateľ spoločnosti Sun Microsystems Andy Bechtolsheim vypísal šek na 100-tisíc dolárov, ktorý umožnil Larrymu Pageovi a Sergeyovi Brinovi založiť si firmu v garáži v Silicon Valley.

Dnes má spoločnosť Alphabet, materská firma Googlu, hodnotu 1,7 bilióna dolárov a zamestnáva 182-tisíc ľudí.