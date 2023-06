Čo je technológia Blockchain a prečo sa stáva čoraz viac populárnou

Moderný svet technológií prináša stále novinky a oplatí sa držať krok s dobou. Medzi ne patrí blockchain. Ak je pre vás tento pojem veľkou neznámou, potom je toto tá správna platforma na získanie solídnych základných vedomostí. V tomto článku sa dozviete odpoveď na otázku „čo je technológia blockchain? Dozviete sa tiež, ako funguje, prečo je dôležitá a ako môžete túto oblasť využiť na napredovanie vo svojej kariére.

Čo je technológia Blockchain?

Blockchain je metóda zaznamenávania informácií, ktorá znemožňuje alebo sťažuje zmenu, hacknutie alebo manipuláciu systému. Blockchain je distribuovaná účtovná kniha, ktorá duplikuje a distribuuje transakcie cez sieť počítačov zúčastňujúcich sa na blockchaine.

Ide o štruktúru, ktorá ukladá transakčné záznamy, alebo tiež bloky, v niekoľkých databázach, známych ako „reťaz“, v sieti prepojenej prostredníctvom uzlov typu peer-to-peer (rovný s rovným, pozn. redakcie). Zvyčajne sa toto úložisko označuje ako „digitálna účtovná kniha“.

Každá transakcia v tejto účtovnej knihe je autorizovaná digitálnym podpisom vlastníka, ktorý transakciu autentifikuje a chráni pred manipuláciou. Preto sú informácie, ktoré obsahuje digitálna účtovná kniha, vysoko bezpečné.

Jednoduchšie povedané, táto digitálna účtovná kniha je ako tabuľka Google zdieľaná medzi mnohými počítačmi v sieti, v ktorej sú uložené transakčné záznamy na základe skutočných nákupov. Jej výhodou je, že ktokoľvek môže vidieť dáta, ale nemôže ich poškodiť.

Prečo je technológia blockchain obľúbená?

Predpokladajme, že zo svojho bankového účtu prevádzate peniaze svojej rodine alebo priateľom. Prihlásili by ste sa do online bankovníctva a sumu previedli druhej osobe pomocou jej čísla účtu. Po dokončení transakcie vaša banka aktualizuje záznamy transakcií. Zdá sa to dosť jednoduché, však?

Existuje však potenciálna hrozba, ktorú väčšina z nás zanedbáva, a to, že tieto typy transakcií sa dajú veľmi rýchlo sfalšovať. Ľudia, ktorí vedia, ako to funguje, sú často opatrní pri používaní týchto typov transakcií, a preto sa v posledných rokoch vyvinuli platobné aplikácie tretích strán. Práve spomínaná zraniteľnosť je v podstate dôvodom, prečo bola vytvorená technológia blockchain.

Okrem bezpečnosti popularitu blockchainu zvyšuje aj fakt, že dokáže ušetriť čas a peniaze. Ako konkrétne? Evidencia údajov a transakcií je kľúčovou súčasťou podnikania. Často sa s týmito informáciami narába doma alebo sa prenášajú cez tretiu stranu, ako sú makléri, bankári alebo právnici. Tým sa firme zvyšuje čas, náklady či oboje. Našťastie sa Blockchain tomuto dlhému procesu vyhýba a uľahčuje rýchlejší pohyb transakcie, čím teda šetrí čas aj peniaze.

Výhody používania technológie blockchain

– vysoko bezpečná

Používa funkciu digitálneho podpisu na vykonávanie transakcií bez podvodov, čo znemožňuje zneužitie, poškodenie alebo zmenu údajov jednotlivca inými používateľmi bez špecifického digitálneho podpisu.

– decentralizovaný systém

Na transakcie zvyčajne potrebujete súhlas regulačných orgánov, ako je vláda alebo banka; s Blockchainom sa však transakcie uskutočňujú na základe vzájomného konsenzu používateľov, čo vedie k plynulejším, bezpečnejším a rýchlejším transakciám.

– schopnosť automatizácie

Blockchain je programovateľný a dokáže automaticky generovať systematické akcie, udalosti a platby, keď sú splnené kritériá spúšťača.

Ako funguje technológia blockchain?

V posledných rokoch je táto technológia využívaná mnohými spoločnosťami. Ale ako presne funguje? Znamená výraznú zmenu alebo je to jednoduchý doplnok?

Blockchain je kombináciou troch popredných technológií:

– Kryptografické kľúče

– Sieť peer-to-peer obsahujúca zdieľanú účtovnú knihu

– Výpočtový prostriedok na ukladanie transakcií a záznamov siete

Kryptografické kľúče pozostávajú z dvoch kľúčov – súkromného kľúča a verejného kľúča. Tieto kľúče pomáhajú pri vykonávaní úspešných transakcií medzi dvoma stranami. Každý jednotlivec má tieto dva kľúče, ktoré používa na vytvorenie bezpečnej referencie digitálnej identity. Táto zabezpečená identita je najdôležitejším aspektom technológie Blockchain. Vo svete kryptomien sa táto identita označuje ako „digitálny podpis“ a používa sa na autorizáciu a kontrolu transakcií.

Digitálny podpis sa zlúči so sieťou peer-to-peer; výsledkom je úspešná zabezpečená transakcia medzi dvomi sieťovo prepojenými stranami. Zjednodušene povedané používatelia blockchainu využívajú kryptografické kľúče na vykonávanie rôznych typov digitálnych interakcií cez sieť peer-to-peer.