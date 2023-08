Najväčšie online platformy podliehajú prísnejším pravidlám, stiahnu nezákonný obsah či posilnia transparentnosť 

Od piatku najväčšie online platformy podliehajú prísnejším pravidlám a reguláciám, upozornila slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EĽS).

Stiahnutie nezákonného obsahu

Do praxe musia uviesť povinnosti, ktoré im vyplývajú z európskeho zákona o digitálnych službách. Malo by ísť o 19 najväčších svetových platforiem ako Google, Meta, TikTok, Youtube, Apple, Booking, ale aj iné, ktoré aktuálne mávajú mesačne viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov.

Od piatku majú povinnosť bez prieťahov stiahnuť nezákonný obsah, a to vrátane sexuálneho zneužívania detí online. Okrem toho budú povinné brániť šíreniu dezinformácií, ale aj kybernetickému obťažovaniu.

Posilniť by sa mali i podmienky transparentnosti, obzvlášť pri využívaní údajov a zobrazovaní reklám, ale aj pri kontrole systémov algoritmov.

Kódex správania

Po novom by algoritmy napríklad nemali dospievajúcim dievčatám odporúčať diéty, sledovať aktivitu detí s cieľom prispôsobenia reklám.

Kontrolu by mala vykonávať Európska komisia za pomoci audítorskej spoločnosti a poverených výskumníkov. V budúcom roku by mal byť vydaný i Kódex správania sa v online priestore pre platformy, odstupňovaný by mal byť v závislosti od veku mladistvých.

Ak firmy nariadenia v Európskej únii nedodržia, hrozí im pokuta v maximálnej výške šesť percent ročného obratu. Legislatíva o digitálnych službách by sa od konca budúcoročného februára mala vzťahovať aj všetky ostatné online služby a platformy podnikajúce v Únii.

Ochrana a bezpečnosť detí a mládeže

„Platformy ako Meta prevádzkujúca Facebook či Instagram alebo Youtube, Google či TikTok od piatku napríklad nebudú môcť využívať reklamu na základe našich citlivých osobných údajov a zakázaná bude aj reklama zameraná na deti. Nezákonné bude aj používanie tzv. temných vzorcov, ktoré nás manipulovali na udelenie súhlasu s podmienkami, ktorý by sme inak neudelili,“ približuje Lexmann.

Europoslankyňa sa problematike ochrany a bezpečnosti detí a mládeže v online priestore venuje dlhodobo a dnešný deň je podľa nej ďalším míľnikom pri zvyšovaní ochrany užívateľov online platforiem, a to najmä detí a mládeže.

„Tieto opatrenia sú nesmierne potrebné, dokonca životne dôležité. Ide totiž o duševné i fyzické zdravie. V EÚ, ale aj na Slovensku rastú štatistické čísla osamelosti a duševných porúch. Do kontaktu so sexuálnym obsahom na internete príde 22 percent detí už vo veku 11 rokov. Skúsenosť so šikanovaním priznalo 26 percent mladých. Som presvedčená, že implementácia tohto európskeho zákona nám významne pomôže chrániť aj naše deti pred škodlivým online obsahom,“ ozrejmuje potrebnosť európskeho zákona o digitálnych službách Lexmann.