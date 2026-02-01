Finančné riaditeľstvo vypisuje verejnú súťaž na modernizáciu call centra, zapojiť sa môžu aj zahraničné firmy

Finančné riaditeľstvo SR spustilo verejné obstarávanie na komplexnú obnovu svojho call centra, ktoré má prejsť zásadnou technologickou zmenou. Štát hľadá dodávateľa, ktorý zabezpečí nielen samotnú prevádzku komunikačnej služby, ale aj migráciu súčasného on-premise riešenia do cloudového prostredia a jeho následnú správu. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,32 milióna eur bez DPH a zmluva má byť uzavretá na štyri roky.
Rozhoduje cena
Predmetom obstarávania sú IT služby zamerané na prevádzku moderného call centra, ktoré má byť bezpečné, efektívne a schopné obsluhovať veľké množstvo klientov finančnej správy.
Hoci miestom plnenia je sídlo finančnej správy v Banskej Bystrici, samotné služby bude možné poskytovať aj vzdialene prostredníctvom zabezpečeného VPN prístupu. Projekt nie je financovaný z eurofondov, no vzťahuje sa naň Dohoda o vládnom obstarávaní, čo otvára súťaž aj zahraničným firmám.
Zákazka je koncipovaná ako verejná súťaž s rámcovou dohodou, pričom víťazom sa stane jediný dodávateľ. O úspechu rozhodne výlučne cena. Ponuka s najnižšou celkovou cenou vrátane DPH získa stopercentnú váhu v hodnotení.
Viaceré podmienky
Finančné riaditeľstvo však nastavilo viaceré kvalifikačné podmienky. Uchádzači musia preukázať skúsenosti s podobnými projektmi v kumulatívnej hodnote minimálne 990-tisíc eur bez DPH za posledné tri roky, pričom aspoň jedna zákazka musela zahŕňať poskytovanie služieb pre minimálne sto koncových používateľov. Zároveň sa vyžaduje odborná spôsobilosť v oblasti cloudových riešení, konkrétne certifikácia alebo ekvivalentné oprávnenie na poskytovanie služieb v prostredí Amazon Web Services.
Súťaž je otvorená aj pre malé a stredné podniky, no záujemcovia musia počítať so zábezpekou ponuky vo výške 60-tisíc eur. Ponuky sa budú predkladať výhradne elektronicky prostredníctvom štátnej e-platformy, a to najneskôr do 13. marca 2026 do desiatej ráno. Ich viazanosť bude šesť mesiacov. Finančné riaditeľstvo zároveň avizuje, že najskôr vyhodnotí cenové ponuky a až následne bude preverovať splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste.